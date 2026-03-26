Dinamani
நேபாளத்தின் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா நாளை பதவியேற்பு!மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி நாளை(மார்ச் 27) ஆலோசனை!ஏப். 2ல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! நயாரா நிறுவனம் அறிவிப்புகூட்டணி வெற்றியைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் காங்கிரஸ் அணுகுமுறை! திருமாவளவன் மார்ச் 28 முதல் விஜய் பிரசாரம்!வங்கதேசத்தில் ஆற்றில் கவிழ்ந்த பேருந்து! 23 பேர் பலி; பலர் மாயம்! இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணை திறப்பு!ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்
/
கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் முதல் போட்டி: கெடுபிடியாகும் சின்னசாமி திடல்

ஐபிஎல் 2026 க்கான முதல் போட்டி நடைபெறும் சின்னசாமி விளையாட்டுத் திடலில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக...

News image

சின்னசாமி திடல்

ANI

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:17 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் 2026 க்கான முதல் போட்டி நடைபெறும் சின்னசாமி விளையாட்டுத் திடலில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக்கப்படும் என பெங்களூரு நகர காவல் ஆணையர் சீமந்த் குமார் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தாண்டுக்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி பெங்களூரில் உள்ள சின்னசாமி விளையாட்டுத் திடலில் தொடங்கவிருக்கிறது. முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்​பி​ய​னான ராயல் சேலஞ்​சா்ஸ் பெங்​க​ளூரு அணியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோத உள்ளன.

இதுகுறித்து, செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய பெங்களூரு நகர காவல் ஆணையர் சீமந்த் குமார் சிங்,

"எதிர்பார்க்கப்படும் 40,000 ரசிகர்களைக் கையாள்வதற்காகக் கூடுதல் அவசரகால வெளியேறும் வழிகள், ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் தீயணைப்பு வாகனங்கள் போன்ற முக்கிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. டிக்கெட் இல்லாத ரசிகர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

இந்த திடலில் கடந்த கால ஐபிஎல் போட்டிகளின்போது, ​​அதிக ரசிகர் கூட்டத்தால் ஏற்பட்ட சிக்கல்களைக் கருத்தில்கொண்டு இதுமாதிரியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், கடந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் கோப்பையை வென்ற ஆர்சிபி அணியின் வெற்றிப் பேரணியில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் பலியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Bengaluru City Police Commissioner Seemant Kumar Singh has said that security measures will be intensified at the Chinnaswamy Stadium, where the first match of IPL 2026 will be held.

கள்ளச்சந்தையில் ஐபிஎல் டிக்கெட்டுகளை விற்கும் கர்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம்!!

கள்ளச்சந்தையில் ஐபிஎல் டிக்கெட்டுகளை விற்கும் கர்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம்!!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஆர்சிபி பேரணியில் பலியான ரசிகர்களுக்காக சின்னசாமி திடலில் 11 காலி இருக்கைகள்!

ஐபிஎல் 2026: முதல் போட்டியில் மோதும் சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி?

மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!

பெங்களூரு சின்னசாமி திடலில் ஐபிஎல் போட்டிக்கு அனுமதி!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு