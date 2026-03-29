அறிமுகப் போட்டியில் அசத்திய ஜேக்கப் டஃபிக்கு அஸ்வின் பாராட்டு!
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜேக்கப் டஃபியை இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பாராட்டியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நேற்று (மார்ச் 28) தொடங்கியது. தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்தப் போட்டியில் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அபார வெற்றி பெற்றது.
மிகவும் அதிரடியாக விளையாடக் கூடிய பேட்டர்களான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட்டின் விக்கெட்டுகளை ஐபிஎல் தொடரில் தான் விளையாடிய அறிமுகப் போட்டியிலேயே வீழ்த்தி அசத்தினார் ஆர்சிபி வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜேக்கப் டஃபி. அதுமட்டுமின்றி, அவர் வீசிய அடுத்த ஓவரிலேயே நிதீஷ் குமார் ரெட்டியின் விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினார். 4 ஓவர்கள் வீசிய ஜேக்கப் டஃபி 22 ரன்கள் விட்டுக் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இந்த நிலையில், அறிமுகப் போட்டியிலேயே அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேக்கப் டஃபியை இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: ஐபிஎல் ஏலத்தில் ஜேக்கப் டஃபியை ஆர்சிபி வாங்கும்போது, அவர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டுக்கு சிறந்த மாற்று வீரராக இருப்பார் என முதல் நபராக நான் தான் கூறினேன் என நினைக்கிறேன். அப்போது அவர் டி20 போட்டிகளில் நம்பர்.1 வேகப் பந்துவீச்சாளராக இருந்தார். டெஸ்ட் போட்டி ஒன்றில் 6 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியிருந்தார். நியூசிலாந்து அணிக்காக அவர் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
ஜேக்ப்ப டஃபியின் தனித்துவம் என்னவென்றால், அவரால் இரண்டு விதமாகவும் பந்தினை ஸ்விங் செய்ய முடியும். ஆனால், அபிஷேக் சர்மாவுக்கு எதிராக அவர் அதனை முயற்சிக்கவில்லை. திட்டங்கள் வகுப்பதில் ஆர்சிபி சிறந்த அணி. அந்த அணியின் திட்டங்களை ஜேக்கப் டஃபி மிகவும் அழகாக செயல்படுத்தினார். சன்ரைசர்ஸ் அணி ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் ரன்கள் குவிக்காமல் இருப்பதை அவர் உறுதி செய்தார் என்றார்.
அறிமுகப் போட்டியிலேயே அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேக்கப் டஃபிக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
