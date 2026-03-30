சிஎஸ்கேவுக்கு இப்படியொரு அடியா..! முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!

ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் ஜடேஜா
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 2026-ஆம் ஆண்டு சீசன் கடந்த சனிக்கிழமை ஆரம்பமானது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) தனது முதல் ஆட்டத்தில் இன்று(மார்ச் 30) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை குவாஹாட்டியில் சந்தித்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே ரன் திரட்ட தடுமாறியதைப் பார்த்த சென்னை அணியின் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றமடைந்தனர். சிஎஸ்கே வீரர்கள் ஆட்டத்திறனைப் பார்த்ததும், முதல் பாதியிலேயே ஆட்டத்தின் முடிவு ஏறத்தாழ கணிக்கப்பட்டுவிட்டது என்றே சொல்லலாம்.
சிஎஸ்கே நிர்ணயித்த 128 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் தொடக்க வீரர் யஜஸ்வி செய்ஸ்வால் 38 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாலும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 17 பந்துகளில் 305 ஸ்ட்ரைக்ரேட்டில் 52 ரன்கள் (5 சிக்ஸர்கள், 4 பௌண்டரிகள்) குவித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
2 விக்கெட்களை மட்டுமே இழந்து 12.1 ஓவர்களிலேயே 128 ரன்கள் எடுத்து 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்.
இதைத்தொடர்ந்து, சிஎஸ்கே தனது இரண்டாவது ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வரும் ஏப். 3-ஆம் தேதி சென்னையில் எதிர்கொள்கிறது.
