சிஎஸ்கேவுக்கு இப்படியொரு அடியா..! முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!

ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!

Updated On :30 மார்ச் 2026, 5:13 pm

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 2026-ஆம் ஆண்டு சீசன் கடந்த சனிக்கிழமை ஆரம்பமானது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) தனது முதல் ஆட்டத்தில் இன்று(மார்ச் 30) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை குவாஹாட்டியில் சந்தித்தது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே ரன் திரட்ட தடுமாறியதைப் பார்த்த சென்னை அணியின் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றமடைந்தனர். சிஎஸ்கே வீரர்கள் ஆட்டத்திறனைப் பார்த்ததும், முதல் பாதியிலேயே ஆட்டத்தின் முடிவு ஏறத்தாழ கணிக்கப்பட்டுவிட்டது என்றே சொல்லலாம்.

சிஎஸ்கே நிர்ணயித்த 128 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் தொடக்க வீரர் யஜஸ்வி செய்ஸ்வால் 38 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாலும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 17 பந்துகளில் 305 ஸ்ட்ரைக்ரேட்டில் 52 ரன்கள் (5 சிக்ஸர்கள், 4 பௌண்டரிகள்) குவித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.

2 விக்கெட்களை மட்டுமே இழந்து 12.1 ஓவர்களிலேயே 128 ரன்கள் எடுத்து 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்.

இதைத்தொடர்ந்து, சிஎஸ்கே தனது இரண்டாவது ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வரும் ஏப். 3-ஆம் தேதி சென்னையில் எதிர்கொள்கிறது.

முதல் போட்டியிலேயே சொதப்பிய சிஎஸ்கே; பந்துவீச்சில் அசத்திய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்!

முதல் போட்டியிலேயே சொதப்பிய சிஎஸ்கே; பந்துவீச்சில் அசத்திய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்!

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக சிஎஸ்கே பேட்டிங்!

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வாங்கிய அமெரிக்க நிறுவனம்!

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக முதல் போட்டி; சிஎஸ்கேவுக்கு பலம் சேர்க்கும் சஞ்சு சாம்சன்!

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

