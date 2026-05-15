ஐபிஎல் 2026: டிஜிட்டலில் 15% கூடுதல் பார்வையாளர்கள்..! டிவியில் 50 கோடி இலக்கை எட்டியது!

ஐபிஎல் போட்டிகளைப் பார்க்கும் பார்வையாளர்கள் டிஜிட்டல் தளத்தில் 15 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது. தொலைக்காட்சியில் மட்டும் 50 கோடி என்ற மைல்கல்லை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.
நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் போட்டிகள் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தமாக 74 போட்டிகள் நடைபெறும். இறுதிப் போட்டி மே.31ஆம் தேதி அகமதாபாத் திடலில் நடைபெறவிருக்கிறது.
ஐபிஎல் போட்டிகள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் செயலியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. தொலைக்காட்சியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.
ஜியோ ஸ்டார் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “ ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான ஒட்டுமொத்தமான டிஜிட்டல் பார்வையாளர்கள் 15 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது. தொலக்காட்சியில் 25 சதவிகிதம் பார்வையாளர்கள் அதிகரித்துள்ளது.
உள்ளூர் மொழிகளுக்கான சேனல்கள் அதிகரிப்பினால் பார்வையாளர்கள் 42 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளார்கள்.
இந்திய, வெளிநாட்டு விளம்பரதாரர்கள் அதிகளவில் முதலீடு செய்துள்ளார்கள். கடந்த சீசனை விட 125 புதிய விளம்பரதாரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளார்கள்” எனக் கூறியுள்ளது.
Summary
IPL viewership grows in digital space; set to hit 500 million on TV: Official broadcaster
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஜேமி ஓவர்டனுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை அறிவித்த சிஎஸ்கே!
இது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியா? அல்லது இன்ஜுரி கிங்ஸ் அணியா? ரசிகர்கள் கண்டனம்!
இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கும் ஐபிஎல்! சென்னை அணி பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்குச் செல்லுமா?
ஐபிஎல் தொடரில் 2000 ரன்களைக் கடந்த அக்ஷர் படேல்!
விடியோக்கள்
Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani
தினமணி செய்திச் சேவை
வார ராசிபலன்! | May 17 முதல் 23 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி செய்திச் சேவை
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு