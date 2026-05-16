ஃபின் ஆலன், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி அதிரடி; குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு 248 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரானப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து 247 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டன்ஸ் திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றைய ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் முதலில் பேட் செய்தது.
ஃபின் ஆலன், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி அதிரடி!
முதலில் விளையாடிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 247 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அந்த அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக கேப்டன் அஜிங்க்யா ரஹானே மற்றும் ஃபின் ஆலன் களமிறங்கினர். கேப்டன் ரஹானே 14 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனையடுத்து, ஃபின் ஆலன் மற்றும் அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி ஜோடி சேர்ந்தனர். இந்த இணை அதிரடியாக விளையாடி சிக்ஸர் மழையைப் பொழிந்தது. அதிரடியாக விளையாடிய இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். ஃபின் ஆலன் 35 பந்துகளில் 93 ரன்கள் எடுத்து 7 ரன்களில் சதம் விளாசும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 10 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
ஃபின் ஆலன் ஆட்டமிழந்த பிறகு அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷியுடன் கேமரூன் கிரீன் ஜோடி சேர்ந்தார். களமிறங்கியது முதலே அதிரடியாக விளையாடிய கேமரூன் கிரீனும் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி 44 பந்துகளில் 82 ரன்கள் (4 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தும், கேமரூன் கிரீன் 28 பந்துகளில் 52 ரன்கள் (3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தும் கடைசி வரை களத்தில் இருந்தனர்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் தரப்பில் முகமது சிராஜ் மற்றும் சாய் கிஷோர் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
248 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
In the IPL match against the Gujarat Titans, the Kolkata Knight Riders, batting first, scored 247 runs for the loss of two wickets.
