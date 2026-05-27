கிரிக்கெட்

தலை நிமிருங்கள் கேப்டன்..! ஷுப்மன் கில்லின் கிண்டலுக்கு ஆர்சிபி பதிலடி!

குஜராத் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லின் முந்தைய கேலிக்குப் பதிலளித்த ஆர்சிபியின் பதிவு குறித்து...

ஷுப்மன் கில், ரஜத் படிதார். - படம்: எக்ஸ் / ஆர்சிபி

Updated On :27 மே 2026, 5:02 pm IST

குஜராத் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லின் முந்தைய கேலியானப் பதிவுக்கு ஆர்சிபி பதிலடி கொடுத்துள்ளது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நேற்றிரவு நடந்த குவாலிஃபயர் 1 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்கலில் 254/5 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து விளையாடிய குஜராத் 19.3 ஓவர்களில் 162 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

இந்தப் போட்டியில் ரஜத் படிதார் 33 பந்துகளில் 93 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். ஆட்ட நாயகன் விருதும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

முன்னதாக லீக் சுற்றில் ஆர்சிபியுடன் மோதிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

ஐபிஎல் 42ஆவது போட்டியில் ஆர்சிபி 19.2 ஓவர்களில் 155 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, குஜராத் 15.5 ஓவர்களில் 158/6 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. இந்த வெற்றிக்குப் பிறகு ஷுப்மன் கில் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில், “பிளே ஹோல்டு ஜேசன் ஹோல்டர். அணி இன்று தைரியமாக (பிளே போல்டு) விளையாடியது” எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

’பிளே போல்டு’ என்பது ஆர்சிபியின் முழக்க வாசகமாக இருக்கிறது. தற்போது, குவாலிஃபயர் 1ல் வென்ற பிறகு ஷுப்மன் கில் உடன் ரஜத் படிதார் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, “ தைரியமாக விளையாடினோம். மரியாதை பெறப்பட்டது. எப்போதும் தலை நிமிர்ந்து இருங்கள் கேப்டன்!” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Played Bold. Respect earned. rcb tweets about shubman Gill mockery post

