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முதல்முறையாக ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் கோப்பை வென்ற ஆப்கானிஸ்தான்!

ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் கோப்பை வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி குறித்து...

The Afghanistan team in the joy of victory

வெற்றிக் களிப்பில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியினர் - படம்: எக்ஸ் / கிரிக்கெட் ஹாங்காங், சீனா

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ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி, ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

ஹாங்காங் 6 வீரர்களைக் கொண்ட சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடைபெறுகின்றன. இதில் இந்தாண்டு மோங் கோக் மிஷன் ரோடு திடலில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது.

ஆஸ்திரேலிய அணி 56 ஓவர்களில் 115/4 ரன்கள் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக மேக்ஸ் பிரையன்ட் 14 பந்துகளில் 44 ரன்கள் எடுத்தார். நிக் ஹோப்சன் 8 பந்துகளில் 23, அலெக்ஸ் ரோஸ் 10 பந்துகளில் 29 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.

அடுத்து விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி 5.1 ஓவர்களில் 119 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. இதில் அதிகபட்சமாக இம்ரான் மிர் 14 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.

ஃபர்மானுல்லா சஃபி 7 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்தார். ஆஸ்திரேலியா சார்பில் பந்துவீசிய பேட்ரிக் டூலே 1 விக்கெட்டு எடுத்து 2 ஓவர்களுக்கு 35 ரன்கள் கொடுத்தார்.

ஆஸி. கேப்டன் கிறிஸ் கிரீன் ஒரே ஓவரில் 30 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் தனது முதல் ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் சாம்பியன்ஷிப் கொப்பையை வென்றுள்ளது.

Summary

Afghanistan wins the Hong Kong Sixes championship for the first time!

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