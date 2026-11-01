கடைசி டி20: நூர் அகமது அபார பந்துவீச்சு; 79 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த ஜிம்பாப்வே!
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி 79 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
நூர் அகமது - படம் | ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி 79 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
ஆப்கானிஸ்தான் - ஜிம்பாப்வே இடையேயான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஷார்ஜாவில் இன்று (நவம்பர் 1) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, ஜிம்பாப்வே முதலில் விளையாடியது.
நூர் அகமது அபார பந்துவீச்சு!
முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி ஆப்கானிஸ்தானின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 14.3 ஓவர்களில் 79 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
ஜிம்பாப்வே அணியில் அதிகபட்சமாக ரியான் பர்ல் 29 பந்துகளில் 30 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, வெஸ்லி மத்வீர் 10 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர்.
ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நூர் அகமது 3.3 ஓவர்களில் 13 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அப்துல்லா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், ஃபஸல்ஹக் ஃபரூக்கி, அஸ்மதுல்லா ஓமர்ஸாய் மற்றும் அப்துல்லா அகமதுஸாய் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
80 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி ஆப்கானிஸ்தான் அணி விளையாடி வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை அந்த அணி 3-0 என முழுமையாக கைப்பற்றும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In the third T20 match against Afghanistan, Zimbabwe batted first and were bowled out for 79 runs.
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