டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து விடைபெற்றார் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி!
இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்திருப்பது பற்றி...
முகமது ஷமி - படம் | முகமது ஷமி (எக்ஸ்)
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
ஓய்வு முடிவு குறித்து இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "வெள்ளை சீருடையை விட்டு விலகினாலும், அதனுடன் இணைந்த நினைவுகளிலிருந்து ஒருபோதும் விலக மாட்டேன்" என உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து மட்டுமே விடைபெறுவதாகவும், ஒருநாள் மற்றும் டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் தொடர்ந்து இந்திய அணிக்காக விளையாட உள்ளதாகவும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 6 ஆம் நாள், கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் திடலில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம்தான் முகமது ஷமி தனது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பயணத்தைத் தொடங்கினார். சரியாக 13 ஆண்டுகள் கழித்து, அதே தேதியில் தனது சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தனது 13 ஆண்டுகால நீண்ட பயணத்தில் உறுதுணையாக இருந்த பிசிசிஐ, சக வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு அவர் நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக வலம் வந்த ஷமி, 64 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 229 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். குறிப்பாக, வெளிநாட்டு மைதானங்களில் இந்திய அணி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றிகளைக் குவிப்பதற்கு இவரது அசாத்திய வேகமும், ஸ்விங் பந்துவீச்சும் மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தன. ஷமி, கடைசியாக 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் தனது சர்வதேச போட்டியில் ஆடி இருந்தார்.
Summary
India pacer Mohammed Shami announced his retirement from Test cricket on Friday night. Shami took to Instagram to post a video message, confirming the end of his playing career in whites.
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