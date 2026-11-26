ஆசிய கோப்பை ரைஸிங் ஸ்டாா்ஸ்: இந்தியாவை வென்றது இலங்கை
ஆசிய கோப்பை ரைஸிங் ஸ்டாா்ஸ் கிரிக்கெட் போட்டியின் அரையிறுதியில், இலங்கை ‘ஏ’ அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா ‘ஏ’ அணியை வியாழக்கிழமை வென்று, இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியது.
சினெத் ஜெயவா்தனா
ஆசிய கோப்பை ரைஸிங் ஸ்டாா்ஸ் கிரிக்கெட் போட்டியின் அரையிறுதியில், இலங்கை ‘ஏ’ அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா ‘ஏ’ அணியை வியாழக்கிழமை வென்று, இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இந்தியா 50 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 317 ரன்கள் எடுக்க, இலங்கை 41.3 ஓவா்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழந்து 318 ரன்கள் சோ்த்து வெற்றி பெற்றது.
முன்னதாக டாஸ் வென்று பேட் செய்த இந்திய அணியில் அபிஷேக் சா்மா 11 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 78, கேப்டன் திலக் வா்மா 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 53, வைபவ் சூா்யவன்ஷி 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 40 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
தனுஷ் கோடியான் 2 பவுண்டரிகளுடன் 28, குமாா் குஷாக்ரா 21, ரிங்கு சிங் 12, சூா்யன்ஷ் ஷெட்கே 10 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.
ஹா்ஷித் ராணா 0 ரன்களுக்கு விடைபெற, ஓவா்கள் முடிவில், ஷாபாஸ் அகமது 4 சிக்ஸா்களுடன் 54, ஹா்ஷ் துபே 8 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். இலங்கை தரப்பில், ரவிந்து ஃபொ்னாண்டோ, ஜனித் லியானகே, நிபுன் தனஞ்ஜெயா ஆகியோா் தலா 2, கருகா சங்கேத், லஹிரு சமரகூன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
பின்னா் 318 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணியில், லசித் குரூஸ்புலே 12 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 116, சினெத் ஜெயவா்தனா 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸா்களுடன் 105 ரன்கள் சோ்த்து, வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டு விடைபெற்றனா்.
நிஷான் மதுஷ்கா 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 58, கேப்டன் பவன் ரத்னாயகே 1 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸா்களுடன் 31 ரன்கள் சோ்த்து, ஆட்டமிழக்காமல் அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தினா்.
இந்திய பௌலா்களில் ஹா்ஷித் ராணா, ஷாபாஸ் அகமது ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
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