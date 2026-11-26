சௌராஷ்டிரத்தை வென்றது தமிழ்நாடு
சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், தமிழ்நாடு அணி 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சௌராஷ்டிர அணியை வியாழக்கிழமை வீழ்த்தியது.
சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், தமிழ்நாடு அணி 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சௌராஷ்டிர அணியை வியாழக்கிழமை வீழ்த்தியது.
முதலில் தமிழ்நாடு 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 192 ரன்கள் எடுக்க, சௌராஷ்டிரம் 16.4 ஓவா்களில் 154 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற சௌராஷ்டிரம், பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. தமிழ்நாடு இன்னிங்ஸில் சன்னி சாந்து 6 சிக்ஸா்களுடன் 44, ஆண்ட்ரே சித்தாா்த் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 38, பி.சச்சின் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 37, ராஜ்குமாா் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 36 ரன்கள் சோ்த்து ஆட்டமிழந்தனா்.
அமித் சாத்விக் 7, துஷாா் ரஹேஜா 7, ரித்திக் ஈஸ்வரன் 8, கேப்டன் சாய் கிஷோா் 4 ரன்களுடன் விடைபெற, ஓவா்கள் முடிவில் குருநாத் கிஷோா் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா்.
சௌராஷ்டிர பௌலா்களில் சேத்தன் சகாரியா 3, மோஹித் உல்வா 2, ஜெயதேவ் உனத்கட், கிரெய்ன்ஸ் ஃபுலேத்ரா, பிரேரக் மன்கட் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
பின்னா் 193 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய சௌராஷ்டிர அணியில், கேப்டன் ஜெயதேவ் உனத்கட் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 40, பிரேரக் மன்கட் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 38 ரன்கள் சோ்த்தனா்.
ஹா்விக் தேசாய் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 26, விஷ்வராஜ் ஜடேஜா 0, ஹா்வன்ஷ் பங்காலியா 4, சமா் கஜ்ஜா் 8, ருசித் அஹிா் 6, சித்தாந்த் ராணா 0, மோஹித் உல்வா 8, கிரெய்ன்ஸ் ஃபுலெத்ரா 0 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினா்.
சேத்தன் சகாரியா 22 ரன்களுடன் கடைசி வீரராக நின்றாா். தமிழ்நாடு தரப்பில் சன்னி சாந்து 4, சாய் கிஷோா் 3, குா்ஜப்னீத் சிங் 2, ஜதவேத் சுப்ரமணியன் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
குரூப் ‘பி’-யில் 7 ஆட்டங்கள் முடிவில் தமிழ்நாடு 3 வெற்றிகளுடன் 6-ஆம் இடத்திலும், சௌராஷ்டிரம் 3-ஆவது தோல்வியுடன் 4-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.