தமிழ்நாடு அணியை வென்றது பஞ்சாப்
சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாபிடம் வெள்ளிக்கிழமை தோற்றது.
dinmani online
சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாபிடம் வெள்ளிக்கிழமை தோற்றது.
முதலில் பஞ்சாப் 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 165 ரன்கள் சோ்க்க, தமிழ்நாடு 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழந்து 160 ரன்களே எட்டியது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு, பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. பஞ்சாப் தரப்பில் கேப்டன் ரமண்தீப் சிங் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 36, அன்மோல்பிரீத் சிங் 22, உதய் சஹாரன் 16, கிரிஷ் பகத் 15 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
விஹான் மல்ஹோத்ரா 12, சலில் அரோரா 1, ஹா்பிரீத் பிராா் 4 ரன்களுக்கு வீழ, ஓவா்கள் முடிவில் சன்வீா் சிங் 34, சுக்தீப் சிங் பாஜ்வா 20 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
தமிழ்நாடு பௌலா்களில் எம். சித்தாா்த் 3, ஆா்.சிலம்பரசன், ஆா்.ராஜ்குமாா் ஆகியோா் தலா 2 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினா்.
பின்னா் 166 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய தமிழ்நாடு அணியில், பி.சச்சின் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்களுடன் 70 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்சமாகும்.
ஆண்ட்ரே சித்தாா்த் 28, நாராயண் ஜெகதீசன் 14, ஷாருக் கான் 10 ரன்களுக்கு வெளியேற, அமித் சாத்விக் 8, ரித்திக் ஈஸ்வரன் 5, ஆா்.ராஜ்குமாா் 9, கேப்டன் சாய் கிஷோா் 2, குா்ஜப்னீத் சிங் 9 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.
ஓவா்கள் முடிவில் எம்.சித்தாா்த் 1, ஆ.சிலம்பரசன் 2 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். பஞ்சாப் தரப்பில் காா்த்திக் சத்தா 3, சுக்தீப் சிங் பாஜ்வா, கிருஷ் பகத் ஆகியோா் தலா 2, உமேஷ் யாதவ், ஹா்பிரீத் பிராா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
குரூப் ‘பி’-யில் இருக்கும் இந்த இரு அணிகளுமே இதுவரை 4 ஆட்டங்களில் விளையாடியிருக்க, பஞ்சாப் 3-ஆவது வெற்றியுடன் 2-ஆவது இடத்திலும், தமிழ்நாடு 3-ஆவது தோல்வியுடன் 7-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.
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