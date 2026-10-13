மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கடைசி வீரரும் அதிரடியாக விளையாடுவார்: திலக் வர்மா
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கடைசி வீரர் வரை அதிரடியாக விளையாடக் கூடியவர்கள் என இந்திய வீரர் திலக் வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
திலக் வர்மா (கோப்புப் படம்) - படம் | பிசிசிஐ
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கடைசி வீரர் வரை அதிரடியாக விளையாடக் கூடியவர்கள் என இந்திய வீரர் திலக் வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகள் தங்களுக்குள் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. இரு அணிகளுக்கும் இடையில் இதுவரை 3 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நாளை (அக்டோபர் 14) ஹைதராபாதில் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கடைசி வீரர் வரை அதிரடியாக விளையாடக் கூடியவர்கள் என இந்திய வீரர் திலக் வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி மிகவும் சிறந்த அணி. அதிலும் குறிப்பாக டி20 போட்டிகளில் அவர்கள் மிகவும் நன்றாக விளையாடக் கூடியவர்கள். அவர்கள் உலகெங்கிலும் நடைபெறும் டி20 தொடர்களில் விளையாடுகின்றனர். அதனால், அவர்களுக்கு எப்படி விளையாட வேண்டும் என்பது நன்றாகத் தெரியும். அவர்களது பலம் மிகவும் நம்பமுடியாத அளவுக்கு உள்ளது.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியில் உள்ள வீரர்கள் அனைவரும் அதிரடியாக விளையாடக் கூடியவர்கள். தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் மட்டுமின்றி, அணியில் உள்ள அனைவரும் அதிரடியாக விளையாடக் கூடியவர்கள். 11-வது வீரராக களமிறங்குபவரும்கூட அதிரடியாக விளையாடுவார். அதனால், அவர்களது அணியின் 10 விக்கெட்டினை வீழ்த்தும் வரை ஆட்டம் முடியாது என்றார்.
Summary
Indian player Tilak Varma has stated that even the West Indies team's last batter plays aggressively.
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