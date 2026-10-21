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சொதப்பிய டிராவிஸ் ஹெட், லபுஷேன்..! 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் ஆஸி.!

ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இரண்டாவது டெஸ்ட்டின் நான்காம் நாள் குறித்து...

South Africa's Anrich Nortje, right, celebrates the wicket of Australia's Marnus Labuschagne during day four of the second cricket test match between South Africa and Australia, in Gqeberha, South Africa, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)

லபுஷேன் விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் தென்னாப்பிரிக்க வீரர் - படம்: ஏபி

Updated On :

ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இரண்டாவது டெஸ்ட்டின் நான்காம் நாளின் தொடக்கமே விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய அணி இன்று மட்டுமே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.

நேற்றைய முடிவில் ஆஸி. அணி 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 4 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. இந்த நிலையில், இன்றைய தொடக்கமும் மோசமாக அமைந்துள்ளது.

நைட் வாட்ச்மேனாக களமிறங்கிய ஸ்கட போலண்ட் இன்றைய முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்தார். டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லபுஷேன் தலா 14 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து சொதப்பினார்கள்.

தற்போது, ஸ்டீவ் ஸ்மித் - மாத்திவ் ரென்ஷா விளையாடி வருகிறார்கள். தென்னாப்பிரிக்கா சார்பில் மார்கோ யான்சென் 2, ககிசோ ரபாடா, ஆன்ரிச் நோர்க்யா தலா 1 விக்கெட்டும் எடுத்துள்ளார்கள்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 425/9 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது. ஆஸி. 48 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து, 377 ரன்கள் பின்னிலையில் இருக்கிறது.

முதல் டெஸ்ட்டில் வென்ற ஆஸி. தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது. இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் தெ.ஆ. வெல்லும் முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

Summary

Travis Head, Labuschagne are out of the game! Aussies are struggling after losing 4 wickets!

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