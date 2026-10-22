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ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆட்டமிழப்பு..! தோல்வியின் விளிம்பில் ஆஸ்திரேலியா!

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா மோதும் இரண்டாம் டெஸ்ட்டின் கடைசி நாள் ஆட்டம் குறித்து...

Australia's Steven Smith reacts as he walks off the field after his dismissal on day five of the second cricket test match between South Africa and Australia, in Gqeberha, South Africa, Thursday, Oct. 22, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)

ஆட்டமிழந்து வெளியேறும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் - படம்: ஏபி

Updated On :

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா மோதும் இரண்டாம் டெஸ்ட்டின் கடைசி நாள் ஆட்டம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய பந்துவீசியது. முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்கா 425/9 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது.

அடுத்து விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 99 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அடுத்து, ஃபாலோ ஆன் ஆனதால் இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் ஆஸி. பேட்டி செய்து வருகிறது.

தற்போது, ஆஸி. அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 233 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. களத்தில் ஸ்காட் போலண்ட் 32 ரன்கள் (129 பந்துகளில்), அலெக்ஸ் கேரி 1 (2 பந்துகளில்) விளையாடி வருகிறார்கள்.

பெரிதும் எதிர்பார்த்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் 3 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சி அளித்தார். தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி பெற இன்னும் 4 விக்கெட்டுகளே தேவையாக இருக்கிறது.

ஆஸ்திரேலிய அணி இன்றைய நாள் முழுவதும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தால் மட்டுமே இந்தப் போட்டியை சமனில் முடிக்க முடியும். இல்லையெனில் தொடர் 1-1 என மாறும் வாய்ப்பிருக்கிறது.

Summary

Steve Smith out..! Australia on the verge of defeat!

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