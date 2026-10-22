The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திமுகவுக்கும் வெட்கமில்லை; நாதகவுக்கும் வெட்கமில்லை! வன்னி அரசு காட்டம்!எல். முருகன் ராஜிநாமா: நவ. 12ல் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தல்!தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக சரிவு! இன்றைய நிலவரம் (அக். 22)வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து புயல் சின்னங்கள்: தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை எதிா்மறை நாடாக சித்தரிக்க முயற்சி: ஐ.நா.வில் இந்தியா குற்றச்சாட்டு சிஎம்ஆா்எல் வழக்கு: பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான விசாரணைக்கு ஒரு வாரகால தடை தரக் குறைபாடு மருந்துகளை கண்டறிவதில் தமிழகம் முதலிடம்இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும்- டிரம்ப் தகவல்இன்று தொடங்குகிறது டி20 தொடா் - நியூஸிலாந்தை சந்திக்கிறது இந்தியா

கடைசி நாள்: சமன் செய்யுமா ஆஸி.? தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு 6 விக்கெட்டுகள் தேவை!

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட்டின் கடைசி நாள் குறித்து...

Australia's Scott Boland, center left, and teammate Travis Head, center right, leave the field at the end of day's play on day four of the second cricket test match between South Africa and Australia, in Gqeberha, South Africa, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)

நான்காம் நாள் இறுதியில் பெவிலியன் திரும்பும் ஆஸி. வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட்டின் கடைசி நாள் ஆட்டம் குறித்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு சுவாரசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய பந்துவீசியது. முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்கா 425/9 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது.

அடுத்து விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா 99 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. அதனால், ஃபாலோ ஆன் முறையில் மீண்டும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலியாவை பேட்டிங் செய்ய தெ.ஆ. கேப்டன் பணித்தார்.

இந்த நிலையில், 4 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி 170 ரன்கள் பின்னிலையில் இருக்கிறது. மீதமிருக்கும் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வெற்றி கிடைக்கும்.

ஆஸ்திரேலியாவினால் இந்தப் போட்டியில் வெல்வது மிகக் கடினம். சமன்செய்ய போராடுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கும் ஆஸி.க்கு இந்தப் போட்டியில் தோல்வி கிடைத்தால் 1-1 என சமனாகிவிடும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.

ஸ்டீவ் ஸ்மித் காயம் காரணமாக நான்காம் நாளில் இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் விளையாடவில்லை. கடைசி நாளில் அவரது ஆட்டத்தைப் பொறுத்தே முடிவு தீர்மானிக்கப்படும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

South Africa needs 6 wickets to win the match..! Can Aussies equalize?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பவுமாவின் நிதானம், யான்செனின் அதிரடியால் மீண்ட தென்னாப்பிரிக்கா!

பவுமாவின் நிதானம், யான்செனின் அதிரடியால் மீண்ட தென்னாப்பிரிக்கா!

தென்னாப்பிரிக்காவில் மீண்டும் மழை: 5.3 ஓவர்களில் மதிய உணவு இடைவேளை!

தென்னாப்பிரிக்காவில் மீண்டும் மழை: 5.3 ஓவர்களில் மதிய உணவு இடைவேளை!

செயின்ட் ஜார்ஜ் திடலில் மழை..! தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸி. போட்டி தொடங்குவதில் தாமதம்!

செயின்ட் ஜார்ஜ் திடலில் மழை..! தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸி. போட்டி தொடங்குவதில் தாமதம்!

டர்பன் டெஸ்ட்டில் ஆஸி. பேட்டிங்..! 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிக் மேடின்சன் அறிமுகம், லபுஷேனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!

டர்பன் டெஸ்ட்டில் ஆஸி. பேட்டிங்..! 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிக் மேடின்சன் அறிமுகம், லபுஷேனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!

விடியோக்கள்

வேதனையில் வேதாரண்யம் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் | Vedaranyam | Salt | Rain

வேதனையில் வேதாரண்யம் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் | Vedaranyam | Salt | Rain

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!