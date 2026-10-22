கடைசி நாள்: சமன் செய்யுமா ஆஸி.? தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு 6 விக்கெட்டுகள் தேவை!
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட்டின் கடைசி நாள் குறித்து...
நான்காம் நாள் இறுதியில் பெவிலியன் திரும்பும் ஆஸி. வீரர்கள். - படம்: ஏபி
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட்டின் கடைசி நாள் ஆட்டம் குறித்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு சுவாரசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய பந்துவீசியது. முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்கா 425/9 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது.
அடுத்து விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா 99 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. அதனால், ஃபாலோ ஆன் முறையில் மீண்டும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலியாவை பேட்டிங் செய்ய தெ.ஆ. கேப்டன் பணித்தார்.
இந்த நிலையில், 4 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி 170 ரன்கள் பின்னிலையில் இருக்கிறது. மீதமிருக்கும் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வெற்றி கிடைக்கும்.
ஆஸ்திரேலியாவினால் இந்தப் போட்டியில் வெல்வது மிகக் கடினம். சமன்செய்ய போராடுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கும் ஆஸி.க்கு இந்தப் போட்டியில் தோல்வி கிடைத்தால் 1-1 என சமனாகிவிடும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ஸ்டீவ் ஸ்மித் காயம் காரணமாக நான்காம் நாளில் இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் விளையாடவில்லை. கடைசி நாளில் அவரது ஆட்டத்தைப் பொறுத்தே முடிவு தீர்மானிக்கப்படும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
South Africa needs 6 wickets to win the match..! Can Aussies equalize?
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