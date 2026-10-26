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3-ஆவது டி20: இந்தியா - நியூஸி. இன்று மோதல்

இந்தியா - நியூஸிலாந்து மோதும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் 3-ஆவது ஆட்டம், வெலிங்டனில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 27) நடைபெறுகிறது.

India vs. New Zealand – Clash Today

பயிற்சியில் இந்திய அணி... - X | BCCI

Updated On :

இந்தியா - நியூஸிலாந்து மோதும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் 3-ஆவது ஆட்டம், வெலிங்டனில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 27) நடைபெறுகிறது.

மொத்தம் 5 ஆட்டங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரில் முதல் இரு ஆட்டங்களில் வென்றுள்ள இந்தியா, இந்த ஆட்டத்திலும் வென்று, தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இருக்கிறது.

மறுபுறம், சொந்த மண்ணில் விளையாடும் நியூஸிலாந்து, தொடரில் தன்னை தக்கவைக்க இந்த ஆட்டத்தில் வென்றாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறது.

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