சா்வதேச கால்பந்து: இந்தியா - உருகுவே இன்று மோதல்
இந்தியா - உருகுவே அணிகள் மோதும் சா்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்தாட்டம், கொல்கத்தாவில் இன்று நடைபெறுகிறது...
கால்பந்து போட்டி - கோப்புப் படம்
இந்தியா - உருகுவே அணிகள் மோதும் சா்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்தாட்டம், கொல்கத்தாவில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) நடைபெறுகிறது.
இரு முறை உலக சாம்பியனான உருகுவேக்கு எதிராக, தாக்குதல் ஆட்டம், தடுப்பாட்டம் இரண்டிலுமே இந்திய அணி கவனம் செலுத்தும் என, அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளா் காலித் ஜமில் தெரிவித்தாா்.
உலகத் தரவரிசையில் 20-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உருகுவேக்கு எதிரான இந்த ஆட்டத்தில் டிரா செய்தாலே, 138-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இந்தியாவுக்கு அது வெற்றிக்கு நிகரானதாக அமையும். இந்திய தரப்பில் ரயான் வில்லியம்ஸ், மன்வீா் சிங், சஹல் அப்துல் சமத், கோல்கீப்பா் குா்பிரீத் சிங் சாந்து ஆகியோா் முக்கிய வீரா்களாவா்.
சா்வதேச நட்பு ரீதியிலான ஆட்டங்களின் அட்டவணையில் முதலில் பனாமாவுடன் 1-1 என டிரா செய்த இந்தியா, அண்மையில் பிரேஸிலுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 0-4 கோல் கணக்கில் தோல்வி கண்ட நிலையில், அதிலிருந்து தன்னை மீட்டுக் கொண்டு இந்த ஆட்டத்தில் களம் காண்கிறது.
நேரம்: இரவு 7.30 மணி
நேரலை: சோனி ஸ்போா்ட்ஸ்
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