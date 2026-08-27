The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாள வெள்ளப் பெருக்கில் 288 இந்தியர்கள் மாயம்: மத்திய வெளியுறவுத்துறை தகவல்!நேபாளத்தில் தமிழர்கள்: 4 அமைச்சர்கள் தில்லி செல்கின்றனர்!நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள்: ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் குழு நேபாளம் செல்ல முதல்வர் உத்தரவு!நேபாள பெரு வெள்ளம்: 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை காணவில்லை!

உலக சாம்பியன்கள் பிரேசில், உருகுவே உடன் மோதும் இந்திய கால்பந்து அணி!

இந்தியாவுக்கு விளையாட வரும் உலக சாம்பியன்கள் பிரேசில், உருகுவே கால்பந்து அணிகள் குறித்து...

Players of the Indian men's football team.

இந்திய ஆடவர் கால்பந்து அணி வீரர்கள். - படம்: எக்ஸ் / இந்தியன் ஃபுட்பால்.

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 6:13 pm IST

இந்திய அணியுடன் விளையாட இரண்டு முறை உலகக் கோப்பை வென்ற உருகுவே கால்பந்து அணி கொல்கத்தா வருகிறதென அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய கால்பந்து அணி இதுவரை ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் விளையாட தேர்வாகமேலே இருக்கிறது. அதனால், இந்தப் போட்டி இந்திய அணிக்கு நல்வாய்ப்பாக அமையுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரண்டு முறை (1930, 1950) உலகக் கோப்பை வென்ற உருகுவே அணி கடந்த 2026 உலகக் கோப்பையில் குரூப் சுற்றுடன் வெளியேறியது.

இந்திய கால்பந்து அணியுடன் வரும் அக்.6ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் இருக்கும் விவேகானந்த யூப பாரதி விளையாட்டு திடலில் நடைபெற இருக்கிறது.

இந்திய அணி செப்.26ல் பனாமா உடனும் அக்.3ல் 5 முறை உலகக் கோப்பை வென்ற பிரேசில் உடனும் மோதுகின்றன. அதனுடன் மூன்றாவது மிகப்பெரிய போட்டியும் இந்தியாவுக்கு உறுதியாகியுள்ளன.

ஃபிஃபா தரவரிசையில் உருகுவே அணி 20ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. பனாமா போட்டி பெங்களூரிலும் பிரேசில், உருகுவே போட்டிகள் கொல்கத்தாவிலும் நடைபெற இருக்கின்றன.

பனாமா தரவரிசையில் 44ஆவது இடத்திலும் பிரேசில் அணி 5ஆவது இடத்திலும் இருக்க, இந்திய அணி 138ஆவது இடத்திலும் இருக்கின்றன.

Summary

India to welcome two-time world champions Uruguay in Kolkata on October 6

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஐந்து முறை உலக கால்பந்து சாம்பியன் பிரேசிலை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி!

ஐந்து முறை உலக கால்பந்து சாம்பியன் பிரேசிலை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி!

இந்தியாவுடன் நட்பு ஆட்டம்- பிரேசில் கால்பந்து சம்மேளனம் உறுதி!

இந்தியாவுடன் நட்பு ஆட்டம்- பிரேசில் கால்பந்து சம்மேளனம் உறுதி!

உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: நெதர்லாந்திடம் வீழ்ந்த இந்தியா!

உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: நெதர்லாந்திடம் வீழ்ந்த இந்தியா!

உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: இந்திய அணி அறிவிப்பு! இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!

உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: இந்திய அணி அறிவிப்பு! இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!

விடியோக்கள்

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

நேபாளம் சென்ற 3 சுற்றுலா பேருந்துகளின் நிலை? | Nepal Floods | Flash Floods | Death toll | Tamilnadu pilgrims

நேபாளம் சென்ற 3 சுற்றுலா பேருந்துகளின் நிலை? | Nepal Floods | Flash Floods | Death toll | Tamilnadu pilgrims