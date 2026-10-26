நியூசி.க்கு எதிரான மூன்றாவது பயிற்சி ஆட்டத்துக்கான இந்திய அணியில் பும்ரா, ரிஷப் பந்த்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது பயிற்சி ஆட்டத்துக்கான இந்தியா ஏ அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ரிஷப் பந்த் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா - ரிஷப் பந்த். - படம் |AP
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது பயிற்சி ஆட்டத்துக்கான இந்தியா ஏ அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ரிஷப் பந்த் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்பாக இந்தியா ஏ மற்றும் நியூசிலாந்து ஏ அணிகள் தங்களுக்குள் அதிகாரபூர்வமற்ற 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுகின்றன. இந்தத் தொடரின் மூன்றாவது போட்டிக்கான இந்தியா ஏ அணியில் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ரிஷப் பந்த் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
காயத்திலிருந்து மீண்டு வரும் இருவரும் பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ-ன் திறன் மேம்பாட்டு மையத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளதால், அதற்கு தயாராகும் விதமாக மூன்றாவது அதிகாரபூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் அவர்கள் இருவரும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
முதல் இரண்டு அதிகாரபூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பராக குமார் குஷாக்ரா செயல்படும் நிலையில், மூன்றாவது போட்டியில் ரிஷப் பந்த் விக்கெட் கீப்பராக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியா ஏ - நியூசிலாந்து ஏ இடையேயான மூன்றாவது அதிகாரபூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி வருகிற நவம்பர் 7 ஆம் தேதி தொடங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Jasprit Bumrah and Rishabh Pant have been included in the India A squad for the third warm-up match against New Zealand.
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