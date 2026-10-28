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ஜிம்பாப்வேவை வீழ்த்தி ஒருநாள் தொடரை முழுமையாக (3-0) வென்றது இந்திய மகளிரணி!

இந்திய மகளிரணி 3-0 என ஒருநாள் தொடரை முழுமையாக வென்றது குறித்து...

Vaishnavi and Pratheeka Raval, winners of the Player of the Match and Player of the Series awards

ஆட்ட நாயகி, தொடர் நாயகி விருது வென்ற வைஷ்ணவி மற்றும் பிரதீகா ராவல் - படங்கள்: பிசிசிஐ விமன்ஸ்

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இந்திய மகளிரணி 3-0 என ஜிம்பாப்வே மகளிரணியை வீழ்த்தி, ஒருநாள் தொடரை முழுமையாக வென்றுள்ளது. தொடர் நாயகியாக பிரதீகா ராவல் தேர்வாகியுள்ளார்.

ஜிம்பாப்வே அணி இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்து 3 டி20, 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடினார்கள். இதில் 3-0 என டி20 தொடரை வென்ற இந்திய அணி ஒருநாள் தொடரில் 2-0 என இருந்தனர்.

கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று குஜராத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அந்த அணி 39.5 ஓவர்களில் 131 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.

அதிகபட்சமாக அந்த அணியில் மோடெஸ்டர் முபாச்சிக்வா 37 ரன்கள் எடுத்தார். இந்தியா சார்பில் வைஷ்ணவி சர்மா 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.

அடுத்து பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 17 ஓவர்களில் 133/2 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. அதிகபட்சமாக பிரதிகா ராவல் 59*, ஷெஃபாலி வர்மா 51* ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்கள்.

இத்துடன் ஒருநாள் தொடரிலும் 3-0 என முழுமையாக வென்றனர். ஆட்ட நாயகியாக வைஷ்ணவி சர்மா, தொடர் நாயகியாக பிரதீகா ராவல் தேர்வாகியுள்ளார்கள்.

Summary

India Women won by 8 wkts, 3-0 won against zimbabwe women

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