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மகளிர் பிரீமியர் லீக்: ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட முதல் வீராங்கனை..! யார் இந்த கிரண் நவ்கிரே?

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027 சீசனுக்கான ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட முதல் வீராங்கனை குறித்து...

Kiran Navgire

வீராங்கனை கிரண் நவ்கிரே - படம்: எக்ஸ் / மகளிர் பிரீமியர் லீக்

Updated On :

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027 சீசனுக்கான ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட முதல் வீராங்கனையாக கிரண் நவ்கிரே ரூ. 75 லட்சத்தில் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்தாண்டு ஜனவரி 14 ஆம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதற்கு முன்பாக வீராங்கனைகளுக்கான ஏலம் கொச்சியில் இன்று (அக்டோபர் 28) தொடங்கியது.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. இதில் முதல் வீராங்கனையாக கிரண் நவ்கிரே ஏலத்தில் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியினால் எடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதிரடி பேட்டரான இவரை ஏலத்தில் எடுக்க மும்பை அணிக்கும் தில்லி அணிக்கும் போட்டி இருந்தது. ரூ.40 லட்சத்தில் தொடங்கிய ஏலத்தில் ரூ.75 லட்சத்தில் தில்லி அணி வாங்கியது.

இன்றைய நாளில் அதிகபட்சமாக ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் சோஃபி மோலினியூக்ஸ் ரூ. 1.10 கோடிக்கு யுபி வாரியர்ஸ் அணி ஏலத்தில் வாங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

யார் இந்த கிரண் நவ்கிரே?

மகாராஷ்டிரத்தில் பிறந்த இவர் நாகாலாந்து அணிக்காக உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வருகிறார். முன்னதாக யுபி வாரியர்ஸ் அணியில் இருந்து தற்போது தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு மாறியுள்ளார்.

இவர் அபிஷேக் பச்சனின் கூமர் என்ற திரைப்படத்தில் பயிற்சியாளராக நடித்துள்ளார். 32 வயதான இவர் மகளிர் சீனியர் டி20 கோப்பையில் அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்தவராக சாதனை படைத்தார்.

மகளிர் பிரீமியர் லீக்கில் சோபிக்காத இவருக்கு இந்தமுறை நம்பிக்கையுடன் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி ஏலத்தில் முதல் வீராங்கனையாக எடுத்துள்ளது.

Summary

Kiran Navgire goes to Delhi Capitals for INR 75 Lakh! She becomes the first player to be sold in TATA WPL Auction 2027

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