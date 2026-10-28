மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம்: ரூ. 1.10 கோடிக்கு ஆஸி. கேப்டனை வாங்கிய யுபி வாரியர்ஸ்!
மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு எடுக்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் குறித்து...
ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் சோஃபி மோலினியூக்ஸ் - படம்: எக்ஸ் / மகளிர் பிரீமியர் லீக்
மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலத்தில் ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் சோஃபி மோலினியூக்ஸ் அதிக தொகைக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளார். யுபி வாரியர்ஸ் அணிக்கு ரூ.1.10 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.
மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்தாண்டு ஜனவரி 14 ஆம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதற்கு முன்பாக வீராங்கனைகளுக்கான ஏலம் கொச்சியில் இன்று (அக்டோபர் 28) தொடங்கியது.
மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் சோஃபி மோலினியூக்ஸ் ரூ. 1.10 கோடிக்கும் இந்திய ஆல்ரவுண்டர் ஸ்நே ராணா ரூ.30 லட்சத்துக்கும் யுபி வாரியர்ஸ் அணி ஏலத்தில் வாங்கியுள்ளது.
இந்த அணிக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் விக்கெட் கீப்பர் இல்லாததால் இந்த முறை இந்தியாவின் விக்கெட் கீப்பர் சுஷ்மா வெர்மா ரூ. 30 லட்சத்துக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
மற்றுமொரு ஆஸ்திரேலிய ஆல்ரவுண்டரான கிரேஸ் ஹாரிஸையும் யுபி வாரியர்ஸ் அணி ரூ.30 லட்சத்துக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது.
அதேசமயத்தில், இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் கமலினியை குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் ரூ.40 லட்சத்துக்கு ஏலத்தில் எடுத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Another star Aussie signing for @upwarriorz ð— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
Sophie Molineux joins them for a whopping INR 1.1 Crore ð¥#TATAWPL | #TATAWPLAuction pic.twitter.com/cdPTQujal1
Summary
UP Warriorz rope in Sophie Molineux and Sneh Rana at WPL auction .
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