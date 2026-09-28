மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம்: 13 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்த ஆர்சிபி!
மகளிர் பிரீமியர் லீக் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் 13 வீராங்கனைகளை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தக்கவைத்துள்ளது.
ஸ்மிருதி மந்தனா - படம் | மகளிர் பிரீமியர் லீக் (எக்ஸ்)
மகளிர் பிரீமியர் லீக் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் 13 வீராங்கனைகளை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தக்கவைத்துள்ளது.
அடுத்தாண்டு நடைபெறவுள்ள மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடருக்கான மினி ஏலம் வருகிற அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. மினி ஏலத்துக்கு முன்பாக அணிகள் தங்களுக்குத் தேவையான வீராங்கனைகளை தக்கவைத்தும், விடுவித்தும் வருகின்றன.
ð ð¥ðð§ððð¡ðð: The core stays together to go after another ð— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 28, 2026
Presenting the 1ï¸â£3ï¸â£ retained Royal Challengers from our #WPL2026 championship-winning squad. ð
Next stop: The TATA WPL mini auction, where we complete our #ClassOf2027. ð¨ð#PlayBold #à²¨à²®à³à²®RCB #TATAWPL pic.twitter.com/AqNdMHgFDw
அதன் படி, நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் 13 வீராங்கனைகள் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், நான்கு பேர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த சீசனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் பெரிதாக மாற்றம் செய்யவில்லை.
தக்கவைக்கப்பட்டுள்ள வீராங்கனைகள்
அருந்ததி ரெட்டி, லாரன் பெல், பிரதியுசா குமார், ரிச்சா கோஷ், ஸ்மிருதி மந்தனா, எல்லிஸ் பெரி, நடைன் டி கிளர்க், பிரேமா ராவத், சயாலி சத்கரே, ஜியார்ஜியா வோல், பூஜா வஸ்த்ரகார், ராதா யாதவ், ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்
கிரேஸ் ஹாரிஸ், லின்ஸி ஸ்மித், கௌதமி நாய்க், தயாளன் ஹேமலதா.
Summary
With the Women's Premier League mini-auction set to take place next month, the Royal Challengers Bangalore team has retained 13 players.
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