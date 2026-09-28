The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திமுகவுக்கு வாக்களித்தால் நெல் கொள்முதல் நிலையம்: பிரேமலதா பிரசாரம்ஆசிய விளையாட்டு: 10,000 மீட்டரை தொடர்ந்து 1,500 மீட்டரிலும் வெள்ளி வென்றார் குல்வீர் சிங்!முதல்வர் எந்த முகத்தை வைத்துக்கொண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றி பேசுகிறார்? - இபிஎஸ் கேள்வி!முதல்வர் எந்த முகத்தை வைத்துக்கொண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றி பேசுகிறார்? - இபிஎஸ் கேள்வி!ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறை குறைந்த தங்கம் விலை: சவரன் ரூ. 1,09,320-க்கு விற்பனை!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் 6 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சியில் இந்திய பங்குச் சந்தை!!ஆசிய விளையாட்டு: தடை தாண்டுதலில் வெண்கலம் வென்ற தமிழக வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்!மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்!ஆசிய விளையாட்டில் வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு ரூ. 1.33 கோடி வழங்கிய குஜராத் அரசு!மேடை நாகரிகம் கருதியே ஜெம் வீரமணி குறித்து பேசினேன்: அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் விளக்கம்

மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம்: 13 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்த ஆர்சிபி!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் 13 வீராங்கனைகளை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தக்கவைத்துள்ளது.

ஸ்மிருதி மந்தனா - படம் | மகளிர் பிரீமியர் லீக் (எக்ஸ்)

Published On :

மகளிர் பிரீமியர் லீக் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் 13 வீராங்கனைகளை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தக்கவைத்துள்ளது.

அடுத்தாண்டு நடைபெறவுள்ள மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடருக்கான மினி ஏலம் வருகிற அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. மினி ஏலத்துக்கு முன்பாக அணிகள் தங்களுக்குத் தேவையான வீராங்கனைகளை தக்கவைத்தும், விடுவித்தும் வருகின்றன.

அதன் படி, நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் 13 வீராங்கனைகள் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், நான்கு பேர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த சீசனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் பெரிதாக மாற்றம் செய்யவில்லை.

தக்கவைக்கப்பட்டுள்ள வீராங்கனைகள்

அருந்ததி ரெட்டி, லாரன் பெல், பிரதியுசா குமார், ரிச்சா கோஷ், ஸ்மிருதி மந்தனா, எல்லிஸ் பெரி, நடைன் டி கிளர்க், பிரேமா ராவத், சயாலி சத்கரே, ஜியார்ஜியா வோல், பூஜா வஸ்த்ரகார், ராதா யாதவ், ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல்.

விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்

கிரேஸ் ஹாரிஸ், லின்ஸி ஸ்மித், கௌதமி நாய்க், தயாளன் ஹேமலதா.

Summary

With the Women's Premier League mini-auction set to take place next month, the Royal Challengers Bangalore team has retained 13 players.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027: ஏலம், போட்டிகளுக்கான தேதிகள் அறிவிப்பு!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027: ஏலம், போட்டிகளுக்கான தேதிகள் அறிவிப்பு!

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் நடைபெறும் ஐபிஎல் ஏலம்!

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் நடைபெறும் ஐபிஎல் ஏலம்!

நியூகேஸலை நொறுக்கிய லீட்ஸ்..! பிரீமியர் லீக்கில் தொடரும் வெற்றி முகம்!

நியூகேஸலை நொறுக்கிய லீட்ஸ்..! பிரீமியர் லீக்கில் தொடரும் வெற்றி முகம்!

ஐரோப்பா டி20 பிரீமியர் லீக்கில் விளையாடும் அஜிங்க்யா ரஹானே!

ஐரோப்பா டி20 பிரீமியர் லீக்கில் விளையாடும் அஜிங்க்யா ரஹானே!

விடியோக்கள்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்!

மதுரையில் முதல்வர் விஜய்! CM Vijay | TVK

மதுரையில் முதல்வர் விஜய்! CM Vijay | TVK