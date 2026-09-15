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நியூகேஸலை நொறுக்கிய லீட்ஸ்..! பிரீமியர் லீக்கில் தொடரும் வெற்றி முகம்!

பிரீமியர் லீக்கில் 2026/27 சீசனில் புதிய வரவான லீட்ஸ் யுனைடெட் அணியின் வெற்றி முகம் குறித்து...

Leeds United's Noah Okafor, left, celebrates scoring their side's fourth goal during the English Premier League soccer match between Leeds United and Newcastle United in Leeds, England, Monday, Sept. 14, 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA via AP)

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் லீட்ஸ் யுனைடெட் வீரர்கள். - படம்: ஏபி

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இங்கிலாந்தில் நடைபெறு பிரீமியர் லீக்கில் 2026/27 சீசனில் புதிய வரவான லீட்ஸ் யுனைடெட் அணியின் வெற்றி முகம் தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது.

லீட்ஸ் அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் நியூகேஸல் அணியை அடித்து நொறுக்கியது. இந்த வெற்றியுடன் லீட்ஸ் அணி புள்ளிப் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

லீட்ஸ் தனது சொந்த மண்ணில் இந்தப் போட்டியில் நியூகேஸல் உடன் மோதியது. இதில், 32ஆவது நிமிஷத்டில் ஓன் கோல் மூலமாக லீட்ஸுக்கு முதல் கோல் கிடைத்தது. அடுத்ததாக 34, 45+1, 59ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து அசத்தினார்கள்.

நியூகேஸல் அணி 90ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் அடித்தது. இந்தப் போட்டியில் இரு அணிகளுமே 50 சதவிகித நேரம் பந்தை தங்கள் வசம் வைத்திருந்தார்கள்.

மொத்தமாக 14 ஷாட்டுகளில் 7 முறை இலக்கை நோக்கி அடித்த லீட்ஸ் அணி 2 முறை ஆஃப்ஸைடாகச் சென்றது. 425 பாஸ்களில் 86 சதவிகித துல்லியத்துடன் பாஸ் செய்தார்கள்.

மூன்று சீசன்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் பிரீமியர் லீக்கில் விளையாடும் லீட்ஸ் யுனைடெட் அணி 4 போட்டிகளில் 2 வெற்றி, 2 சமன் என தோல்வியே காணாமல் விளையாடி வருகிறது/.

பிரீமியர் லீக் புள்ளிப் பட்டியல்

1. ஆர்செனல் - 12 புள்ளிகள்

2. மான்செஸ்டர் சிட்டி - 12 புள்ளிகள்

3. லீட்ஸ் யுனைடெட் - 8 புள்ளிகள்

4. ஹல் சிட்டி - 8 புள்ளிகள்

5. பிரைடன் - 7 புள்ளிகள்

6. செல்ஸி - 7 புள்ளிகள்

Summary

Premier League 2026/27 season: Leeds go third with four-goal rout of hapless Newcastle

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