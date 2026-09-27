ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 15000 ரன்களைக் கடந்து விராட் கோலி சாதனை!
ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 15000 ரன்களைக் கடந்து விராட் கோலி சாதனை படைத்துள்ளார்.
விராட் கோலி - படம் | பிசிசிஐ
ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 15000 ரன்களைக் கடந்து விராட் கோலி சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 27) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
296 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி, 41.4 ஓவர்கள் முடிவில் இலக்கை எட்டி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்திய அணியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விராட் கோலி மற்றும் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் சதம் விளாசி அசத்தினர். விராட் கோலி 139* ரன்கள் (88 பந்துகள்) மற்றும் ஷுப்மன் கில் 110 ரன்கள் (108 பந்துகள்) எடுத்தனர்.
அதிவேகமாக 15000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை!
இன்றையப் போட்டியில் சதம் விளாசியதன் மூலம் ஒருநாள் போட்டிகளில் 15000 ரன்களைக் கடந்த இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையை விராட் கோலி படைத்துள்ளார். சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அடுத்தபடியாக அவர் இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார். மேலும், அதிவேகமாக 15000 ரன்களைக் கடந்த வீரர் என்ற தனித்துவமான சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
Cometh the hour, cometh the King ð— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
A spectacular century from Virat Kohli in absolute style ð¯
ODI century no.5â£5â£ for the chase master ð«¡
Updates â¶ï¸ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/tJOeopio5o
Fastest to 1â£5â£0â£0â£0â£ ODI runs â— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Congratulations to Virat Kohli on becoming the second player to achieve the feat after Sachin Tendulkar ðð
Updates â¶ï¸ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/CMhAIOXQhR
இதுவரை இந்திய அணிக்காக 315 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள விராட் கோலி 15080 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இன்றையப் போட்டியில் அவர் விளாசிய சதம் ஒருநாள் போட்டிகளில் விளாசும் 55-வது சதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Virat Kohli has set a record by becoming the fastest to cross 15,000 runs in One Day Internationals.
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