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ஷுப்மன் கில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக நீண்ட காலம் தொடர்வார்; விராட் கோலி நம்பிக்கை!

இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நீண்ட காலம் தொடர்வார் என மூத்த வீரர் விராட் கோலி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Virat Kohli - Shubman Gill

விராட் கோலி - ஷுப்மன் கில்.

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இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நீண்ட காலம் தொடர்வார் என மூத்த வீரர் விராட் கோலி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நாளை (செப்டம்பர் 27) தொடங்குகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், இந்திய அணியை ஷுப்மன் கில் கேப்டனாக சரியான பாதையில் வழிநடத்தி வருவதாகவும், அவர் கேப்டனாக நீண்ட காலம் தொடர்வார் எனவும் விராட் கோலி தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணியின் கேப்டனான ஷுப்மன் கில் இன்னும் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். கேப்டனாக அவரது அனுபவம் குறைவு. ஆனால், அணியை சரியான பாதையில் வழிநடத்தி செல்வதற்கான தீவிரம் அவரிடம் உள்ளது. அவரது திட்டங்களில் அவர் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறார். அவரது மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி இன்னும் அதிகமாக மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால், இந்திய அணியை சரியான திசையில் வழிநடத்த வேண்டும் என்ற அதீத ஆர்வம் அவரிடம் உள்ளது. அதனால், இந்திய அணியை அவர் நீண்ட காலம் கேப்டனாக வழிநடத்துவார் என நம்புகிறேன் என்றார்.

Summary

Senior player Virat Kohli has expressed confidence that Shubman Gill will continue as the captain of the Indian team for a long time.

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