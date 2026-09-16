3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் நடைபெறும் ஐபிஎல் ஏலம்!
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் ஏலம் இந்தியாவில் நடத்தப்பட இருப்பது குறித்து...
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் ஏலம் - படம்: பிசிசிஐ
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) மீண்டும் இந்தியாவிலேயே நடத்தப்பட இருப்பதாக அதன் தலைவர் அருண் துமல் கூறியுள்ளார். வரும் டிசம்பரில் மினி ஏலம் இந்தியாவிலேயே நடத்தபட இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலக அளவில் நடைபெறும் டி20 லீக் போட்டிகளில் ஐபிஎல் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாக இருக்கிறது. ஏனெனில் வணிக ரீதியில் மிகவும் அதிகமான லாபத்தை ஈட்டுவதாக ஐபிஎல் தொடர் இருக்கிறது.
ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான வீரர்கள் பொது ஏலத்தின் மூலம் தேர்வு செய்வார்கள். ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மெகா ஏலம் நடைபெறும். அதற்கு முன்பாக மினி ஏலங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறுவது வழக்கமாக இருந்து வருகின்றன.
கடைசியாக நடந்த ஐபிஎல் ஏலங்கள் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டிலேயே நடந்துள்ளன. கடைசி மூன்று முறையும் துபை, ஜெட்டா, அபு தாபியில் நடந்தன.
2024 சீசன்: துபை
2025 சீசன்: மெகா ஏலம் (ஜெட்டா)
2026 சீசன்: மினி ஏலம் (அபுதாபி)
2027 சீசன்: மினி ஏலம் ( இந்தியா)
இது குறித்து ஐபிஎல் தலைவர் அருண் துமல் கூறியிருப்பதாவது:
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல் ஏலத்தை இந்தியாவில் நடத்தவே திட்டமிடுவோம். திருமண சீசன் என்பதால் எப்போதுமே நமக்கான இடங்கள் கிடைப்பதில்லை. அதனால், இந்தாண்டு நிச்சயமாக இங்கு நடைபெறும். மினி ஏலம் என்பதால் நிச்சயமாக இடம் கிடைக்குமென நம்புகிறேன் எனக் கூறியுள்ளார்.
Summary
IPL auction to make India return, says league chairman Arun Dhumal
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