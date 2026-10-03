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இந்திய கோல்ஃப் மகளிரணிக்கு வெள்ளி..! தங்கம் வென்ற பிரணவியும் இதில் பங்கேற்பு!

ஆசிய விளையாட்டில் இந்திய கோல்ஃப் மகளிரணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது குறித்து...

Indian women's golf team wins silver medal.

வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய கோல்ஃப் மகளிரணி - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்

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ஆசிய விளையாட்டில் இந்திய கோல்ஃப் மகளிரணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது. இந்த மகளிரணியில் பிரணவி இடம்பெற்றுள்ளார்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்திய கோல்ஃப் மகளிரணி பங்கேற்ற இறுதிப் போட்டியில் 546 ஸ்டோரோக்குகளில் இரண்டாவது இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்க வென்றுள்ளது. இந்த அணியில் பிரணவி யுஆர்எஸ், அதிதி அசோக், தீக்‌ஷா தாகர் பங்கேற்றனர்.

இந்தப் பிரிவில் சீன அணியினர் 538 ஸ்டோரோக்குகளில் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார்கள். சீன தைபேயி 550 ஸ்டோரோக்குகளில் மூன்றாமிடம் பிடித்து வெண்கலம் வென்றார்கள்.

முன்னதாக பிரணவி தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் வென்றார். இத்துடன் இந்திய கோல்ஃப் மகளிருக்கு இரண்டாவது பதக்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மொத்தமாக, இதுவரை இந்தியாவுக்கு 18 தங்கம், 26 வெள்ளி, 35 வெண்கலம் உடன் 79 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா ஐந்தாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.

Summary

Another medal for Indian women’s golf! The trio of Pranavi Urs, Aditi Ashok and Diksha Dagar won silver in the women’s team

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