மிா்பூா் டெஸ்ட்: வங்கதேசம் 213/3
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் வங்கதேசம் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 213 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஷாத்மன் இஸ்லாம்
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் வங்கதேசம் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 213 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
சொந்த மண்ணில் விளையாடும் வங்கதேசம், இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. தன்ஸித் ஹசன் 7 ரன்களுக்கு வெளியேறி ஏமாற்றம் அளிக்க, ஷாத்மன் இஸ்லாம் நிதானமாக விளையாடினாா்.
மறுபுறம், மோமினுல் ஹக் 2 பவுண்டரிகளுடன் 28, கேப்டன் நஜ்முல் ஹுசைன் ஷான்டோ 1 பவுண்டரியுடன் 19 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
5-ஆவது பேட்டராக வந்த தௌஹித் ஹிருதய் 3 பவுண்டரிகளுடன் 42 ரன்கள் சோ்த்த நிலையில், காயம் கண்டு ‘ரிட்டையா்டு ஹா்ட்’ ஆகி வெளியேறினாா்.
முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஷாத்மன் இஸ்லாம் 10 பவுண்டரிகளுடன் 99, லிட்டன் தாஸ் 10 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் பௌலிங்கில், ஜோமெல் வாரிக்கன் 2, ஜேடன் சீல்ஸ் 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
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