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ரஞ்சி கோப்பை: ரயில்வேஸ் 126 ரன்கள் முன்னிலை

ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வரும் ரயில்வேஸ் அணி, செவ்வாய்க்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 107 ரன்கள் சேர்த்துள்ளது.

Ranji Trophy: Railways take a 126-run lead

ரயில்வேஸ் 126 ரன்கள் முன்னிலை - PTI

Updated On :

ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வரும் ரயில்வேஸ் அணி, செவ்வாய்க்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 107 ரன்கள் சேர்த்துள்ளது. மொத்தமாக அந்த அணி 126 ரன்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில் ரயில்வேஸ் முதல் இன்னிங்ஸில் 184 ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தது. பின்னர் தனது ஆட்டத்தை தொடங்கிய தமிழ்நாடு அணி, முதல் நாள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 71 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.

அணியின் இன்னிங்ஸை பாபா இந்திரஜித், ஆண்ட்ரே சித்தார்த் ஆகியோர் செவ்வாய்க்கிழமை தொடர்ந்தனர். இதில் இந்திரஜித் 1 பவுண்டரியுடன் 59 ரன்களுக்கு கடைசி விக்கெட்டாக ஆட்டமிழக்க, இதர வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் அவருக்கு முன்பாக விடைபெற்றனர்.

தமிழ்நாடு இன்னிங்ஸ் 165 ரன்களுக்கு நிறைவடைந்தது. ரயில்வேஸ் தரப்பில் ராஜ் செüதரி 5, தௌஃபிக் உத்தின் மொந்தல் 4, ஹிமான்ஷு சங்வான் 1 விக்கெட் எடுத்தனர்.

இதையடுத்து 19 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ரயில்வேஸ், செவ்வாய்க்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 107 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

அதிகபட்சமாக சஹப் யுவராஜ் சிங் 2 பவுண்டரிகளுடன் 42 ரன்கள் சேர்க்க, இதர பேட்டர்கள் சோபிக்காமல் போயினர். ஆட்டநேர முடிவில் பிரத்யுமன் பாரிக் 2, ஹிமான்ஷு சங்வான் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர்.

தமிழ்நாடு பௌலர்களில் கேப்டன் சாய் கிஷோர் 4, ஜெகநாதன் ஹேமசுதேசன் 3, குர்ஜப்னீத் சிங், அஜித் ராம் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

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