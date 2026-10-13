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முதல் இன்னிங்ஸில் ராஜஸ்தான் 363! தமிழ்நாடு தடுமாற்றம்!

ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் தமிழ்நாடு அணி 167 ரன்களுக்கே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்தது...

பிசிசிஐ - கோப்புப் படம்

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ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் தமிழ்நாடு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளும் இழந்து 363 ரன்கள் எடுத்தது. தமிழ்நாடு அணி 167 ரன்களுக்கே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்தது.

முன்னதாக, ஜெய்பூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று பேட் செய்த ராஜஸ்தான், முதல் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 286 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 2-ஆவது நாளில் அதன் இன்னிங்ஸை, கரன் லாம்பா, மஹிபால் லோம்ரோா் தொடா்ந்தனா்.

இதில் கரன் லாம்பா 13 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 113 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, மஹிபால் 11 பவுண்டரிகளுடன் 66 ரன்கள் சோ்த்து வெளியேறினாா். பின்னா் வந்தோரில், கேப்டன் மானவ் சுதா் 2 பவுண்டரிகளுடன் 17, குக்னா அஜய் சிங் 1, சேத்தன் சா்மா 0, ஹேமந்த் குமாா் 0 ரன்களுக்கு வீழ்ந்தனா்.

முடிவில், ஆகாஷ் சிங் 2 பவுண்டரிகளுடன் 11 ரன்களுக்கு கடைசி வீரராக நின்றாா். தமிழ்நாடு பௌலா்களில் தீபேஷ் தேவேந்திரன், சரவண குமாா் ஆகியோா் தலா 3, வாஷிங்டன் சுந்தா் 2, சோனு யாதவ், சாய் கிஷோா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.

பின்னா் தமிழ்நாடு இன்னிங்ஸில், சாய் சுதா்சன் 3 ரன்களுக்கு விடைபெற, நாராயண் ஜெகதீசன், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் கூட்டணி 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 104 ரன்கள் சோ்த்தது. நாராயண் 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 55, பிரதோஷ் 5 பவுண்டரிகளுடன் 58 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

பாபா இந்திரஜித் 3 பவுண்டரிகளுடன் 26 ரன்களுக்கு அவுட் ஆனாா். இவ்வாறாக திங்கள்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ்நாடு அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 167 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ஆண்ட்ரே சித்தாா்த் 2 பவுண்டரிகளுடன் 21, சோனு யாதவ் 0 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா்.

ராஜஸ்தான் தரப்பில் குக்னா அஜய் சிங் 2, சேத்தன் சா்மா, ரோஹன் ராஜ்பா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.

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