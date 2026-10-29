ஆஸி. கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் டக் அவுட்..! பந்துவீச்சைத் தொடர்ந்து பேட்டிங்கிலும் சொதப்பல்!
ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் குறித்து...
ஆட்டமிழந்து வெளியேறிய ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் - AP
ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் முதல் இன்னிங்ஸில் டக் அவுட் ஆனார். அவரது மோசமான பந்துவீச்சைத் தொடர்ந்து பேட்டிங்கிலும் சொதப்பி வருகிறார்.
கேப்டவுனில் நடைபெற்று வரும் மூன்றாவது டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலியா டாஸ் வென்று பந்துவீசியது. முதல் நாளில் முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்கா 329 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இரண்டாம் நாள் முடிவில் முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி 330/4 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. தற்போது 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 402 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் அஸி. கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் 18 ஓவர்கள் பந்துவீசி ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்கவில்லை. இந்த நிலையில், பேட்டிங்கில் 6 பந்துகள் விளையாடி டக் அவுட் ஆனார்.
இரண்டாவது ஓவரில் 26 ஓவர்கள் வீசி விக்கெட் எடுக்கவில்லை. மொத்தமாக 44 ஓவர்களாக விக்கெட் இன்றி பந்துவீசியுள்ளார். தலைமைப் பண்பிலும் (கேப்டன்சி) சொதப்பி வருகிறார்.
தொடரைத் தீர்மானிக்கும் இந்தப் போட்டியில் ஒரு கேப்டனாக எதுவுமே செய்யாதவராக இருப்பது ஆஸ்திரேலிய ரசிகர்களிடையே விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Pat Cummins has let the team down with the ball and now with the bat when Australia needed him to step up.— Troll cricket unlimitedd (@TUnlimitedd) October 29, 2026
Simply not good enough from the captain of Australia in a very important test match with the series on the line.
Summary
Aussie captain Pat Cummins out for a duck..! A poor performance with the bat, following his struggles with the ball!
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