ரியான், வியான் முல்டர் சதத்தால் மீண்டது தென்னாப்பிரிக்கா: ஆஸி. வெற்றிக்கு 288 ரன்கள் இலக்கு!
ரியான், வியான் முல்டர் சதத்தால் மீண்டது தென்னாப்பிரிக்கா...
ரியான் ரிக்கெல்டான் - வியான் முல்டர்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட்டில் ரியான் ரிக்கெல்டான், வியான் முல்டர் சதத்தால் 288 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகளில் தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலிய அணிகள் தலா ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இவ்விரு அணிகளும் மோதும் மூன்றாவது போட்டி டர்பனில் நடைபெற்று வருகிறது.
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்டில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. பந்து வீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா 329 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா 429 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது. அதிகபட்சமாக ஜோஷ் இங்லீஷ் சதம் அடித்து 102 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, 4-ஆவது நாள் ஆட்டம் தொடங்கியதும் 100 ரன்கள் முன்னிலையுடன் ஆடிய தென்னாப்பிரிக்க அணி தொடக்க விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையில், 6 ஆவது விக்கெட்டுக்கு கைகோர்த்த ரியான் ரிக்கெல்டான் - வியான் முல்டர் இருவரும் சேர்ந்து ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
இருவரும் சேர்ந்து 6-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 154 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், ரியான் ரிக்கெல்டான் 101 ரன்கள் எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து சதம் விளாசிய வியான் முல்டர் 115 ரன்கள் எடுத்தார். தென்னாப்பிரிக்க அணி 134.4 ஓவர்களில் 387 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆகினர். மார்க்வெஸ் ஆக்கர்மென் 62 ரன்களும், மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கி 43 ரன்களும் எடுத்தனர். மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
தென்னாப்பிரிக்க அணி, 287 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு 288 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 4-ஆவது நாள் ஆட்டம் இன்று நிறைவடைந்த நிலையில், நாளை 90 ஓவர்கள் ஆட்டம் நடைபெறும். தொடரை வெல்வதற்கு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு 288 ரன்களும், தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு 10 விக்கெட்டுகளும் தேவையாக உள்ளன. குறைவான ரன் இலக்கு என்பதால் ஆஸ்திரேலியாவின் கையே ஓங்கியிருக்கிறது.
Summary
Rickelton made 101 and Mulder 115 in a South African second innings total of 387. The innings ended in the last over of the fourth day, setting Australia to make 288 runs to win on the final day. The series between the two leading Test nations is tied at 1-1.
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