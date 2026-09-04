யுபி டி20: 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய புவனேஷ்..! இறுதிப் போட்டியில் லக்னௌ ஃபால்கோன்ஸ்!
யுபி டி20 லீக் பிளே ஆஃப் போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற புவனேஷ்வர் குமார் குறித்து...
ஆட்ட நாயகன் புவனேஷ்வர் குமார் - படம்: எக்ஸ் / யுபி டி20 லீக்
உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடைபெறும் யுபி டி20 லீக் பிளே ஆஃப் போட்டியில் புவனேஷ்வர்குமார் 4 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அவரது லக்னௌ ஃபால்கோன்ஸ் அணியை இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
வேகப் பந்துவீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் தனது 36 வயதிலும் அபாரமான பந்துவீச்சை முக்கியமான போட்டியில் அளித்து அணியை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற்றியுள்ளார்.
யுபி டி20 லீக் பிளே ஆஃப் ஆட்டத்தில் லக்னௌ ஃபால்கோன்ஸ் - மீரட் மாவேரிக்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற மீரட் மாவேரிக் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னௌ அணி 19.4 ஓவர்களில் 145 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக ஹிமான்ஸு சிங் 61 ரன்கள் குவித்தார். ஜீசன் அன்சாரி 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்.
அடுத்து பேட்டிங் செய்த மீரட் அணி 20 ஓவர்களில் 98 ரன்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியுற்றது. இந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ரிங்கு சிங் 34, ஜீசன் அன்சாரி 30 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.
லக்னௌ அணியில் பந்துவீச்சில் அசத்திய கேப்டன் புவனேஷ்வர் குமார் 4 ஓவர்களில் 10 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
இந்த வெற்றியுடன் லக்னௌ ஃபால்கோன்ஸ் அணி இறுதிப் போட்டியில் விளையாடுகிறது. குவாலிஃபயர் 2 ஆட்டத்தில் மீரட் மாவேரிக் அணி - நொய்டா சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மோதவிருக்கிறது. இதில் வெல்லும் அணியுடன் லக்னௌ ஃபால்கோன்ஸ் இறுதிப் போட்டியில் பலப்பரீட்சை செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
புவனேஷ்வர் குமார் ஆர்சிபி அணிக்கு 2 முறை கோப்பை வெல்ல உதவியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரை ஏன் இந்திய அணி பயன்படுத்தவில்லை என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.
Vintage Bhuvi on display when it mattered the most! ð¯ð¥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 3, 2026
Captain Bhuvneshwar Kumar led from the front with an incredible spell of 4/10 in 4 overs to power Lucknow Falcons into the UPT20 2026 Final!
Watch the #UPT20 2026 LIVE on Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/Pc7Q4bAtma
Big match, big spell, big impact. Bhuvneshwar Kumar is the Player of the Match in Qualifier 1.— UP T20 League (@t20uttarpradesh) September 3, 2026
Watch UPT20 Season 4 live on JioHotstar, StarSports 2 Hindi HD, StarSports 2 Hindi & StarSports.#UPT20 #KhiladiYahanBantaHai #IssBaarSeason4 pic.twitter.com/H0mcbUO69L
Summary
Vintage Bhuvi... incredible spell of 4/10 in 4 overs to power Lucknow Falcons into the UPT20 2026 Final
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