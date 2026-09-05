டி20 கிரிக்கெட்: 20 வயதில் உலக சாதனை படைத்த தென்னாப்பிரிக்க வீரர்!
தென்னாப்பிரிக்க வீரர் லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் நிகழ்த்திய உலக சாதனை குறித்து...
லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் - AFP
தென்னாப்பிரிக்க வீரர் லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் குறைந்த வயதில் சதமடித்த வீரராக உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
முத்தரப்பு டி20 தொடரில் ஜிம்பாப்வே - தென்னாப்பிரிக்கா - நமீபியா அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. அதன்படி நேற்றிரவு நமீயா - தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோதின.
டாஸ் வென்ற நமீபியா பந்துவீச, தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவர்களில் 228/4 ரன்கள் குவித்தது. இதில் தொடக்க வீரர் லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் (20 வயது) அதிரடியாக விளையாடி 53 பந்துகளில் 101 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
மற்றுமொரு தொடக்க வீரர் கானர் எஸ்டர்ஹுய்சன் 88 ரன்கள் குவிக்க, டெவால்ட் பிரெவிஸ் 3 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து விளையாடிய நமீபியா 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 211 ரன்கள் குவித்தது.
இருப்பினும் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா இறுதிப் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே உடன் மோதவிருக்கிறது.
இந்தப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க வீரர் லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் சதமடித்தது உலக சாதனையாக மாறியிருக்கிறது. முழு உறுப்பினர்கள் நாட்டில் குறைந்த வயதில் சதமடித்தவராக சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் இந்த வீரர் ஜெய்ஸ்வால் மூன்றாமிடத்தில் இருக்கிறார். வைபவ் சூர்யவன்ஷி விரைவில் இதையெல்லாம் முறியடிப்பார் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Lhuan-dre Pretorius becomes the youngest batter from a Full Member nation to smash a T20I century!
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