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டி20 லீக் தொடரில் 173 ரன்கள் குவித்த மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர்!

ஷேர்-இ-பஞ்சாப் லீக் டி20 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர் நமன் திர் 173 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

Naman Dhir

நமன் திர் - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 6:45 pm IST

ஷேர்-இ-பஞ்சாப் லீக் டி20 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர் நமன் திர் 173 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

ஷேர்-இ-பஞ்சாப் லீக் டி20 தொடரின் இன்றையப் போட்டியில் அமிர்தசரஸ் சூர்மாஸ் மற்றும் மொஹாலி கிங்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் அமிர்தசரஸ் சூர்மாஸ் அணி 67 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய அமிர்தசரஸ் சூர்மாஸ் அணி 20 ஓவர்களின் முடிவில் 279 ரன்கள் எடுக்க, மொஹாலி கிங்ஸ் அணி 212 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து 67 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.

அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அமிர்தசரஸ் சூர்மாஸ் அணியின் கேப்டன் நமன் திர், அதிரடியாக 37 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார். அதிரடியாக விளையாடிய அவர் 64 பந்துகளில் 173 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 16 பவுண்டரிகள் மற்றும் 12 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.

ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் நமன் திர் விளையாடி வருகிறார். அவர் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அறிமுகமாகி 7 போட்டிகளில் விளையாடினார்.

அடுத்தடுத்த சீசன்களிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவே நமன் திர் விளையாடினார். இதுவரை 37 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 710 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதில் 3 அரைசதங்கள் அடங்கும்.

Summary

Mumbai Indians player Naman Dhir has impressed by scoring 173 runs in the Sher-e-Punjab T20 League.

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