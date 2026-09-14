ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிப்பு!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான ஜிம்பாப்வே அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஜிம்பாப்வே அணி வீரர்கள்
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான ஜிம்பாப்வே அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி ஜிம்பாப்வேவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடர் நாளை (செப்டம்பர் 15) தொடங்குகிறது.
ஆஸ்திரேலிய அணி கடைசியாக கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக ஜிம்பாப்வேவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது. அதன் பின், தற்போது 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஜிம்பாப்வேவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை (செப்டம்பர் 15) நடைபெறும் நிலையில், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதியும், மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரை நடத்தும் நாடுகளில் ஒன்றான ஜிம்பாப்வேவுக்கு இந்தத் தொடர் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டன் ரிச்சர்ட் நிகராவா காயம் காரணமாக அணியில் இடம்பெறாததால், அணியை சிக்கந்தர் ராஸா கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.
Zimbabwe blend youth and experience for Australia ODI challenge— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) September 13, 2026
Details ð½https://t.co/4fuLrKvtX4 pic.twitter.com/2HAB6O8xU7
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான ஜிம்பாப்வே அணி விவரம்
சிக்கந்தர் ராஸா (கேப்டன்), பென் கரண், பிளஸ்ஸிங் முசராபானி, பிராட் ஈவன்ஸ், பிரண்டன் டெய்லர், பிரையன் பென்னட், கிரைக் எர்வின், எர்னஸ்ட் மசுகு, கிரீம் கிரெமர், இன்னோசன் கையா, நியூமேன் நியாம்ஹுரி, ரியான் பர்ல், மருமானி, வெலிங்டன் மசகட்ஸா, வெஸ்லி மத்வீர்.
Summary
The Zimbabwe Cricket Board has announced the squad for the ODI series against Australia.
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