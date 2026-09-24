The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆசிய விளையாட்டு: ஓட்டப் பந்தயத்தில் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்கு பதக்கம்!மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசாரத்தில் 5,000 பேருக்கு மட்டும் அனுமதிநாட்டின் முக்கிய தலைவர்கள் தோற்கின்றனர்! மோடி, அமித் ஷா தோற்காதது ஏன்? ராகுல் காந்தியுபிஐ கட்டணம்! அமெரிக்க நிறுவனங்கள் பயனடைய இந்தியர்கள் ஏன் பணம் செலுத்த வேண்டும்? காங்கிரஸ் எம்.பி. கேள்விஇடைத்தேர்தல்! மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் நாளை பிரசாரம்: 5,000 பேருக்கு மட்டும் அனுமதிஅருண் ஐபிஎஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்!தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கும் நாளை சம்பளம்!பாஜக தொடர்ந்து ஆட்சியில் நீடிப்பது எப்படி? ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும் - ராகுல்ஜெம் வீரமணி வழக்கு: சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹனுக்கு 3 நாள்கள் போலீஸ் காவல்!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக 48 மணிநேரம் கெடு; நாடு தழுவிய போராட்டம்! - சிஜேபி எச்சரிக்கை!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக 48 மணிநேரம் கெடு; நாடு தழுவிய போராட்டம்! - சிஜேபி எச்சரிக்கை!

வெற்றி, தோல்வி இரண்டையும் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்: கௌதம் கம்பீர்

தன்னுடைய இரண்டு ஆண்டுகள் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் நிறைய ஏற்ற, இறக்கங்களை சந்தித்துள்ளதாக இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.

படம் | Gautam Gambhir

கௌதம் கம்பீர்

Published On :

தன்னுடைய இரண்டு ஆண்டுகள் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் நிறைய ஏற்ற, இறக்கங்களை சந்தித்துள்ளதாக இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணி அதன் சொந்த மண்ணில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிராக 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் முதலில் நடைபெறுகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி வருகிற செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக அணியை வழிநடத்துவது குறித்து கௌதம் கம்பீர் மனம் திறந்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இந்த இரண்டு ஆண்டுகள் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் கடந்துவிடவில்லை. எனக்கு இந்த இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் நிறைய ஏற்ற, இறக்கங்கள் இருந்ததாக நினைக்கிறேன். எனக்கென தனிப்பட்ட தோல்விகள் மற்றும் வெற்றிகள் இருக்கின்றன. ஆனால், மிகப் பெரிய பொறுப்பினை எடுத்துக் கொள்ளும்போது ஏற்ற, இறக்கங்கள் இருக்கும்.

அதனால், டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என எந்த வடிவிலான கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு கிடைத்த வெற்றிகளை நினைத்து எப்போதும் மகிழ்ச்சியடைவேன். ஆனால், எனக்கு தோல்விகளும் உள்ளன. வெற்றி, தோல்வி இரண்டையுமே நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் என்றார்.

Summary

Indian team head coach Gautam Gambhir has stated that he has experienced many ups and downs during his two-year tenure as coach.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

டி20 போட்டியில் இந்திய அணி விரைவில் 300 ரன்கள் குவிக்கும்: கௌதம் கம்பீர்

டி20 போட்டியில் இந்திய அணி விரைவில் 300 ரன்கள் குவிக்கும்: கௌதம் கம்பீர்

‘வைபவ் சூர்யவன்ஷி வாய்ப்புக்காக காத்திருக்க வேண்டும்’- கௌதம் கம்பீர்

‘வைபவ் சூர்யவன்ஷி வாய்ப்புக்காக காத்திருக்க வேண்டும்’- கௌதம் கம்பீர்

இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷாவைப் பாராட்டிய கௌதம் கம்பீர்!

இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷாவைப் பாராட்டிய கௌதம் கம்பீர்!

கோப்பைகளை வெல்வதே என் வேலை: கௌதம் கம்பீர்

கோப்பைகளை வெல்வதே என் வேலை: கௌதம் கம்பீர்

விடியோக்கள்

பாஜகவுக்கு எதிரான குரல் நீர்த்துப் போகிறதா?: மாணிக்கம் தாகூர் Exclusive | DMK | Gem Veeramani |

பாஜகவுக்கு எதிரான குரல் நீர்த்துப் போகிறதா?: மாணிக்கம் தாகூர் Exclusive | DMK | Gem Veeramani |

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK