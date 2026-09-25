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இலங்கைக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து ஜோஸ் பட்லர் விலகல்!

இலங்கைக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஜோஸ் பட்லர் விலகியுள்ளார்.

Jos buttler

ஜோஸ் பட்லர் - படம் | AP

Published On :

இலங்கைக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஜோஸ் பட்லர் விலகியுள்ளார்.

இலங்கை அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. டி20 தொடரை இங்கிலாந்து அணி முழுமையாக வென்ற நிலையில், தற்போது ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.

இதுவரை இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியுடன் 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரில் சமநிலையில் உள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை மறுநாள் (செப்டம்பர் 27) நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஜோஸ் பட்லர் காயம் காரணமாக கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

ஜோஸ் பட்லருக்குப் பதிலாக அணியில் டேன் லாரன்ஸ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

Summary

Jos Buttler has withdrawn from the final ODI against Sri Lanka due to injury.

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