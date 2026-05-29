Dinamani
அமைச்சர் ரமேஷிடம் ரூ. 4,000 லஞ்சம் வாங்கிய திருச்செந்தூர் கோயில் அர்ச்சகர்கள்! காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் முறைகேடுகள்: ஜோதிமணி எம்.பி. பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!கர்நாடகத்தில் 4 பேருக்கு துணை முதல்வர் பதவி?சிறுமி முதல் மூதாட்டி வரை வல்லுறவு! தவெக அரசின் கையாலாகத்தனம்! டிடிவி தினகரன் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு!உ.பி.யில் பாலம் இடிந்து விபத்து: 6 பேர் பலி! சென்னையில் அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு மழை - வானிலை ஆய்வு மையம்!ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
ஐபிஎல்

இறுதிக்குச் செல்லப்போவது யார்? குவாலிஃபயர் 2-ல் குஜராத் - ராஜஸ்தான் இன்று மோதல்!

ஐபிஎல் போட்டியின் "குவாலிஃபயர் 2' ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் வெள்ளிக்கிழமை (மே 29) மோதுகின்றன.

News image
Updated On :29 மே 2026, 10:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐபிஎல் போட்டியின் "குவாலிஃபயர் 2' ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் வெள்ளிக்கிழமை (மே 29) மோதுகின்றன.

இதில் குஜராத் அணி குவாலிஃபயர் 1-க்கு தகுதிபெற்றபோதும், அதில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரிடம் தோல்வி கண்டு முதல் வாய்ப்பை இழந்தது. 2-ஆவது வாய்ப்பாக இந்த ஆட்டத்துக்கு வந்துள்ளது. மறுபுறம் ராஜஸ்தான் அணி எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை வீழ்த்தி, இந்த வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளது.

குஜராத் அணியைப் பொருத்தவரை, பெங்களூருக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அதன் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்களான கேப்டன் ஷுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன், ஜாஸ் பட்லர் ஆகியோர் சோபிக்காமல் போனதே தோல்விக்கு பிரதான காரணமாக அமைந்தது. எனவே இந்த ஆட்டத்தில் அவர்கள் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

அந்த ஆட்டத்தில் கை கொடுத்த ராகுல் தெவாதியா, இதிலும் பலம் சேர்ப்பார் என எதிர்பார்க்கலாம்.

அணியின் பௌலிங்கில் ககிசோ ரபாடா, ஜேசன் ஹோல்டர், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் பெங்களூருக்கு எதிராக விக்கெட்டுகள் சரித்தனர். அவர்களுடன் முகமது சிராஜ், ரஷீத் கான் ஆகியோரும் ராஜஸ்தான் பேட்டர்களுக்கு சவால் அளித்தால், அணிக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

Story image

ராஜஸ்தான் அணியைப் பொருத்தவரை, அதன் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி "ரெட் ஹாட்' ஃபார்மில் இருக்கிறார். அவர் தனது வழக்கமான அதிரடியைத் தொடரும் பட்சத்தில், ராஜஸ்தானுக்கு பலம் பெறும். ஹைதராபாதுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் வெற்றிக்கு அவர் முக்கியப் பங்காற்றினார்.

துருவ் ஜுரெல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேப்டன் ரியான் பராக், டோனோவன் ஃபெரெய்ரா ஆகியோரும் கை கொடுத்தால், ராஜஸ்தான் நிச்சயம் சவால் அளிக்கும். பெüலிங்கில் ஆர்ச்சர், நாண்ட்ரே பர்கர் ஆகியோர் நம்பகமான வீரர்களாக இருக்க, ரவீந்திர ஜடேஜா, யஷ்ராஜ் பஞ்சா ஆகியோரும் கடந்த ஆட்டத்தைப் போலவே தோள் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஹைதராபாத் அணியை வெளியேற்றி ராஜஸ்தான் வீறுநடை..!

ஹைதராபாத் அணியை வெளியேற்றி ராஜஸ்தான் வீறுநடை..!

சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல்

சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல்

அபார வெற்றியுடன் முதலிடத்தில் குஜராத்!

அபார வெற்றியுடன் முதலிடத்தில் குஜராத்!

ஐபிஎல்: கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பை!

ஐபிஎல்: கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பை!

விடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | May 31 முதல் June 06 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

DINAMANI வார ராசிபலன்! | May 31 முதல் June 06 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்