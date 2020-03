அடுத்தடுத்து 5 சிக்ஸர்கள்: பயிற்சியில் பட்டையைக் கிளப்பும் தோனி

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடருக்கான பயிற்சியின்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி அடுத்தடுத்து 5 சிக்ஸர்கள் அடித்து மிரட்டி வருகிறார்.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் வரும் 29-ஆம் தேதி மும்பையில் தொடங்குகிறது. இதற்கானப் பயிற்சியை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏற்கெனவே தொடங்கிவிட்டது. அதுவும் 2019 உலகக்கோப்பைக்குப் பிறகு தோனி கிரிக்கெட் பக்கம் தலை காட்டாததால், அவருடைய வருகை மீது மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், பயிற்சியின்போது தோனி அடுத்தடுத்த பந்துகளில் தொடர்ந்து 5 சிக்ஸர்கள் அடித்துள்ளார். இந்த விடியோ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய சுட்டுரைப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

ரசிகர்கள் இந்த விடியோவைக் கொண்டாட சமூக ஊடகங்களில் அது வைரலாகத் தொடங்கியது.

எனவே, தன்னுடைய பேட்டிங் திறன் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய விமரிசகர்களுக்கு வரும் ஐபிஎல் தொடரில் தோனி பேட்டிங் மூலமே பதிலளிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

