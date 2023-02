ஒரே ஓவரில் 26 ரன்கள் அடித்த பொலார்ட்! (விடியோ) 

அபுதாபியில் நடைபெற்றுவரும் இஐடி20 போட்டியில் மும்பை எமிரேட்ஸ் மற்றும் அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் விளையாடிய போட்டியில் பொலார்ட் அட்டகாசமாக விளையாடினார்.

மும்பை எமிரேட்ஸ்ஸின் கேப்டனான பொலார்ட் ரஸல் வீசிய ஒரு ஓவரில் 26 ரன்களை அடித்து அசத்தினார். 17 பந்துகளில் 43 ரன்களை அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். மேலும் ஆட்டநாயகன் விருதினையும் பெற்றார்.

The MIEvADKR Player of the Match is awarded to @KieronPollard55 #DPWorldILT20 #ALeagueApart #Awards pic.twitter.com/jLQrTpeWgI

மும்பை எமிரேட்ஸ் 20 ஓவரில் 180/4 ரன்களை எடுத்தது. இதில் மொஹமது வசீம் 60 ரன்களை எடுத்தார். பொலார்ட் 43 ரன்கள். அடுத்து ஆடிய அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் அணி 19.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 162 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. பிராவோ 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் பொலார்ட் அணி ப்ளே-ஆஃப்க்கு தேர்வாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Four s. Three s. A powerful off just 17 balls.@KieronPollard55 lit up the field with every shot.



Another #DPWorldILT20 innings you don't want to miss! #ALeagueApart #MIEvADKR @MIEmirates pic.twitter.com/vR4FkASBZs