முதலிடத்துக்கு போட்டியிடும் இந்தியா- ஆஸ்திரேலியா! 

உலகக் கோப்பைக்கு முன்னதாக ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு இந்தியா- ஆஸ்திரேலியா அணிகளிடையே கடுமையான போட்டியுள்ளது.

ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் அணி முதலிடத்தில் உள்ளது. அதன் ரேட்டிங் 115 (114.889) ஆக உள்ளது. 2வது இடத்தில் இந்திய அணி இருக்கிரது. அதன் ரேட்டிங் 115 (114.659) ஆக உள்ளது.

ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்தியா அணி 0.23 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடத்தை இழந்துள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் இருக்கிறது ஆஸ்திரேலிய அணி. அதன் ரேட்டிங் 113.

