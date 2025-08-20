அரையிறுதியில் டிரேப்பா்/பெகுலா ஜோடி
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையா் அரையிறுதிக்கு பிரிட்டனின் ஜேக் டிரேப்பா்/அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா இணை புதன்கிழமை முன்னேறியது.
நடப்பு டென்னிஸ் காலண்டரின் கடைசி கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான யுஎஸ் ஓபனின் பிரதான சுற்றுகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்குகின்றன. இந்நிலையில், இப்போட்டியின் வரலாற்றில் முதல்முறையாக இந்த ஆண்டு கலப்பு இரட்டையா் பிரிவு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
பெரும்பாலும் முக்கியமான போட்டியாளா்கள் சோ்க்கப்பட்ட இப்பிரிவு, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றிலிருந்து தொடங்கியது. தற்போது அரையிறுதிக் கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது.
முன்னதாக காலிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் பிரிட்டனின் ஜேக் டிரேப்பா்/அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா ஜோடி 4-1, 4-1 என்ற செட்களில் ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ்/மிரா ஆண்ட்ரீவா கூட்டணியை வீழ்த்தியது.
அரையிறுதியில் டிரேப்பா்/பெகுலா இணை, 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்/நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட் இணையை எதிா்கொள்கிறது. முன்னதாக ஸ்வியாடெக்/ரூட் ஜோடி தனது காலிறுதியில், 4-1, 4-2 என அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸ்/ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ இணையை வெளியேற்றியது.
இதனிடையே, மற்றொரு காலிறுதியில் அமெரிக்காவின் டேனியல் காலின்ஸ்/கிறிஸ்டியன் ஹாரிஸன் ஜோடி 4-1, 5-4 (7/2) என சக அமெரிக்கா்களான டெய்லா் டௌன்செண்ட்/பென் ஷெல்டன் கூட்டணியை சாய்த்தது.
அடுத்து அரையிறுதியில், காலின்ஸ்/ஹாரிசன் ஜோடி, இத்தாலியின் சாரா எர்ரனி/ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணையை எதிா்கொள்கிறது. சாரா/ஆண்ட்ரியா கூட்டணி தனது காலிறுதியில் 4-1, 5-4 (7/4) என செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா/ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவ் ஜோடியை வெளியேற்றியது.
முன்னதாக இந்தப் போட்டியில், பிரபல ஜோடிகளான அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ்/கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபாகினா, பிரான்ஸின் கேல் மான்ஃபில்ஸ்/ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா முதல் சுற்றிலேயே தோற்று வெளியேறினா்.
அமெரிக்காவின் வீனஸ் வில்லியம்ஸ்/ரெய்லி ஒபெல்கா, ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ்/பிரிட்டனின் எம்மா ரடுகானு, சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச்/ஓல்கா டேனிலோவிச் ஆகிய ஜோடிகளும் அந்தக் கட்டத்துடன் வெளியேறின.