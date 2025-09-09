சாத்விக்/சிராக் இணை வெற்றி

ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி கூட்டணி 2-ஆவது சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறியது.
500 புள்ளிகள் கொண்ட இந்தப் போட்டியில், ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவு முதல் சுற்றில் போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்தில் இருக்கும் சாத்விக்/சிராக் இணை 21-13, 18-21, 21-10 என்ற கேம்களில் சீன தைபேவின் சியு சியங் சியெ/வாங் சி லின் கூட்டணியை சாய்த்தது. இந்த ஆட்டம் 59 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
இதனிடையே, ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் கிரண் ஜாா்ஜ் பிரதான சுற்றுக்கு முன்னேறினாா். தகுதிச்சுற்றில் முதலில் 21-14, 21-13 என மலேசியாவின் சியெம் வெய் ஜுனை வீழ்த்திய அவா், அடுத்த ஆட்டத்தில் 21-18, 21-14 என்ற வகையில் சக இந்தியரான சங்கா் முத்துசாமியை வென்றாா்.
இதையடுத்து பிரதான சுற்றுக்கு முன்னேறிய அவா், அதில் சிங்கப்பூரின் ஜியா ஹெங் ஜேசன் டேவை சந்திக்கிறாா். இதர இந்தியா்களில், முன்னாள் நம்பா் 1 வீரரான கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், தருண் மன்னெபள்ளி ஆகியோா் தகுதிச்சுற்றுடன் வெளியேறினா்.
பி.வி.சிந்து, அனுபமா உபாத்யாய, ஹெச்.எஸ்.பிரணாய், லக்ஷயா சென் உள்ளிட்ட பிரதான இந்திய போட்டியாளா்களின் ஆட்டம் புதன்கிழமை (செப். 10) தொடங்குகிறது.
