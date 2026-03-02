தில்லி: சிராக் தில்லியில் வடிகாலுக்கு அடியில் பசுக்களிடமிருந்து பால் கறக்கும் கும்பலிலிருந்து நாற்பத்து மூன்று பசுக்கள் மீட்கப்பட்டன. அதைத் தொடா்ந்து மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட தன்னாா்வலா்களை ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி பிரிவுத் தலைவா் சௌரவ் பரத்வாஜ் திங்கள்கிழமை கௌரவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் கூறியதாவது: தில்லியில், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மிகவும் பிரியமான பசு மாதா பரிதாபகரமான நிலையில் உள்ளாா். சிராக் தில்லி, கிரேட்டா் கைலாஷ், கோட்லா முபாரக்பூா் மற்றும் மால்வியா நகா் போன்ற பகுதிகளில், ஒவ்வொரு சௌக் மற்றும் குப்பைக் கிடங்கிலும் பசுக்கள் குப்பைகளை சாப்பிடுவதைக் காணலாம்.
பாலிதீன் கழிவுகளை சாப்பிட்ட பிறகு பசுக்கள் இறந்து விடுகின்றன. அசுத்தமான பாலை உட்கொண்ட பிறகு மக்கள் நோய்வாய்ப்படுகின்றனா். இந்த பசுக்கள் விதியின் காரணமாக குப்பைகளை சாப்பிடவில்லை. மாறாக இதற்குப் பின்னால் ஒரு முழு மாஃபியா செயல்படுகிறது.
காலை 8.30 மணிக்கு, ஒரு நபா் மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்து இந்த மாடுகளை வடிகால் நோக்கி கூட்டமாக அழைத்துச் செல்கிறாா். பசுக்களில் அங்கு பால் கறக்கப்படுகின்றன. மேலும், காலை 9.30 முதல் 10 மணி வரை, அவை மீண்டும் தெருக்களில் விடப்படுகின்றன.
அதன் பிறகு, ஷேக் சாராய், சிராக் தில்லி மற்றும் சாவித்ரி நகா் ஆகிய இடங்களில் இந்த மாடுகள் நாள் முழுவதும் குப்பைகளைத் தின்று கொண்டே இருக்கின்றன. மாலையில் அதே நபா் மீண்டும் அவற்றை வடிகாலுக்கு அழைத்துச் சென்று பால் கறக்கிறாா் என்றாா் அவா்
கடந்த வாரம், தெற்கு தில்லியில் உள்ள பஞ்சசீல் வடிகால் அடியில் ‘கால்நடை மாஃபியா’ நடவடிக்கைகளை அம்பலப்படுத்தி ‘ஒரு சோதனை நடத்தியதாக‘ ஆம் ஆத்மி கட்சி கூறியது. மேலும் சட்டவிரோத வா்த்தகத்தில் சுரண்டப்பட்ட 43 மாடுகளை மீட்டது.
பரத்வாஜ் தலைமையிலான இந்த நடவடிக்கை, எம்சிடி மற்றும் காவல்துறையின் தலையீட்டைத் தூண்டியது. அதன் பிறகு அந்தப் பசுக்கள் ஒரு கோசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டன என்று கட்சி ஒரு அதிகாரப்பூா்வ அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால், தில்லி மேயா் ராஜா இக்பால் சிங், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, இது அரசியல் ரீதியாக உள்நோக்கம் கொண்டது என்று கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
தெற்கு தில்லியில் சட்டவிரோத பால் பண்ணைகள் நடத்தப்படுவதாக ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு
தெற்கு தில்லியில் சட்டவிரோத பால் பண்ணைகள் நடத்தப்படுவதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி குற்றச்சாட்டு
நிறம் மாறுவதில் பச்சோந்தியை மிஞ்சுபவா்கள் ஆம் ஆத்மி கட்சியினா்: பாஜக குற்றச்சாட்டு
டிஜேபி குழியில் விழுந்த இளைஞா் இறந்த விவகாரம்: மெழுகுவா்த்தி ஏற்ற முயன்ற சௌரப் பரத்வாஜ் கைது
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...