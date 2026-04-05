பெரு நாட்டில் கால்பந்து திடலில் விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு, 60 போ் காயம்

பெருவின் தலைநகா் லிமாவில் உள்ள அலஜன்ட்ரோ வில்லனுவா கால்பந்து மைதானத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஏற்பட்ட விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். மேலும் 60 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சுவா் இடிந்து விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் மைதானத்தின் கட்டுமானத்தில் எந்த இடிபாடும் இல்லை என மைதான நிா்வாகம் கூறியுள்ளது. நெரிசலால் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
தொடர்புடையது
திருச்செந்தூா் அருகே விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு
சமையல் எரிவாயு தீ விபத்து: மேலும் ஒருவா் உயிரிழப்பு
கத்தாரில் ஹெலிகாப்டா் விபத்து: 6 போ் உயிரிழப்பு
பாறை மீது காா் மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழப்பு; 3 போ் படுகாயம்
