ஆசிய மல்யுத்தம்: சுஜித், அபிமன்யுவுக்கு தங்கம்

/
ஆசிய சீனியா் மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சுஜித், அபுமன்யூ ஆகியோா் தங்கம் வென்றனா்.
பிஷ்கெக் நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் சனிக்கிழமை ஆடவா் ப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவு இறுதிச் சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன.
ஆடவா் 70 கிலோ பிரிவில் அபிமன்யூ மண்டல் 5-3 என்றபுள்ளிக் கணக்கில் 2 முறை உலகக் கோப்பை பதக்கம் வென்ற மங்கோலியாவின் துல்கா ஒச்சிரை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.
65 கிலோ பிரிவில் சுஜித் கல்கல் 8-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் உஸ்பெக் வீரா் ஜலோலோவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
9 ஏப்ரல் 2026