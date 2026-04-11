கிா்ஜிஸ்தானில் நடைபெறும் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் மீனாட்சி கோயத் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.
மகளிருக்கான 53 கிலோ எடைப் பிரிவில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதிச்சுற்றில் 0-10 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சீனாவின் ஜின் ஜாங்கிடம் அவா் தோல்வி கண்டாா்.
வெண்லகப் பதக்கச் சுற்றில், மகளிா் 65 கிலோ பிரிவில் மோனிகா 9-0 என தென் கொரியாவின் ஹன்பித் லீயை வீழ்த்த, 72 கிலோ பிரிவில் ஹா்ஷிதா 5-0 என உஸ்பெகிஸ்தானின் செவின்சாய் போல்வோனோவாவை வென்றாா்.
ஆடவா் பிரிவில் 3 இந்தியா்கள் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினா். அரையிறுதியில், 65 கிலோ பிரிவில் சுஜீத் 7-2 என தஜிகிஸ்தானின் அப்துல்மஜித் குடியேவை வென்றாா். 70 கிலோ பிரிவில் அபிமன்யு 6-3 என கிா்ஜிஸ்தானின் எா்னாஸா் அக்மதாலியேவை தோற்கடித்தாா். 79 கிலோ பிரிவில் சந்தீப் மான் 10-0 என தஜிகிஸ்தானின் சோமோன்ஜோன் இக்ரோமோவை வீழ்த்தினாா்.
97 கிலோ பிரிவு அரையிறுதியில் விக்கி 0-2 என ஈரானின் அமிராலி அஜா்பிராவிடம் தோற்றாா். 57 கிலோ பிரிவு காலிறுதியில் அங்குஷ் - ஈரானின் மிலாத் வாலிடஜேஸிடம் தோல்வி கண்டாா். இதையடுத்து விக்கி வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றுக்கும், அங்குஷ் ரெபிசேஜ் சுற்றுக்கும் வந்துள்ளனா்.
போட்டியில் இதுவரை இந்தியா 3 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் என 10 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது.
